Copa Santa Fe: arranca la tercera edición

En el salón Blanco de la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe se presentó formalmente la tercera edición de la Copa Santa Fe. El gobernador Miguel Lifschitz; el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, estuvieron entre las autoridades.

Este acto además contó con la presencia de dirigentes de Central y de Newell's y de tres campeones del mundo con la selección nacional en México 1986: Nery Pumpido, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga.

Según se informó a través de la web de la Asociación Rosarina de Fútbol, esta tercera Copa Santa Fe tendrá 7 fases, y en la primera de ellas se enfrentarán 38 clubes pertenecientes a 19 ligas, sin mezclarse, es decir tras los dos encuentros (partido y revancha) quedarán 19, uno por liga. Los 38, ganen o pierdan, se llevarán $ 25.000 de premio cada uno; las idas serán desde el 4 al 6 del corriente mes y las vueltas el 12 o 13.



PRIMERA FASE (los colocados en primer término serán locales en la ida):

* Liga Verense: Unión (Crespo) vs. Huracán (Vera).

* Liga Reconquistense: Tigre (Avellaneda) vs. Matienzo (Romang).

* Liga Ocampense: Ex Alumnos (San Antonio de Obligado) vs. Huracán (Villa Ocampo).

* Liga Deportiva del Sur: Firmat FBC vs. Argentino (Firmat).

* Liga Interprovincial: Arteaga vs. Federación (Los Quirquinchos).

* Liga Cañadense: Defensores (Armstrong) vs. A.D.E.O. (Cañada de Gómez).

* Liga Casildense: 9 de Julio (Arequito) vs. Belgrano (Arequito).

* Liga Paivense: El Pirata (Los Zapallos) vs. Central Helvecia.

* Liga Galvense: Irigoyense (Pueblo Irigoyen) vs. Unión Dptiva. (Bernardo de Irigoyen).

* Liga Venadense: Jorge Newbery (Venado Tuerto) vs. Belgrano (Santa Isabel).

* Liga Rafaelina: Ferro (Rafaela) vs. Peñarol (Rafaela).

* Liga Departamental San Martín: Piamonte vs. Atlético Sastre.

* Liga Ceresina: San Lorenzo (Tostado) vs. Atlético Tostado.

* Liga Sanlorencina: Beltrán F.C. vs. Timbuense (Timbúes).

* Liga Totorense: Sportivo Rivadavia (San Genaro) vs. Totoras Jrs.

* Liga Regional del Sud: Unión (Arroyo Seco) vs. Porvenir Talleres (Villa Constitución).

* Asoc. Rosarina: Morning Star (Rosario) vs. Pablo VI (Rosario).

* Liga Esperancina: Unión (Esperanza) vs. Juventud (Esperanza).

* Liga Santafesina: Náutico El Quillá (Santa Fe) vs. Sanjustino (San Justo).



SEGUNDA FASE:

Se disputará entre este mes y junio, también a partido y revancha, definiendo de local el mejor clasificado, según AFA. A los 19 ganadores de la primera fase se le suman los tres clasificados por la Copa Federación 2018, algunos participantes del Federal B y un representante de la Primera D.

El ganador se hará acreedor de $ 40.000 y el perdedor se quedará con $ 25.000.

* Por Copa Federación: Ocampo Fábrica, Defensores del Oeste (Esperanza) y Unión (Álvarez).

* Por el Federal B: Coronel Aguirre (Villa G. Gálvez), ADIUR (Rosario), 9 de Julio (Rafaela), Ben Hur (Rafaela), Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto), Libertad (Sunchales) y Cosmos (Santa Fe).

* Por Primera D: Argentino.



TERCERA FASE:

Se jugará en el mes de junio, a partido y revancha, definiendo de local el mejor ubicado, según indicó AFA.

A los 15 vencedores de la Fase 2 se les agregarán los restantes participantes del Federal B, equipos del Federal A y un representante de la Primera C de AFA.

Quienes superen esta fase sumarán $80.000, mientras que los derrotados se llevarán $25.000.

* Por Federal B: Atlético San Jorge, Tiro Federal (Rosario), PSM Fútbol (Puerto San Martín) y Unión (Totoras).

* Por Federal A: Unión (Sunchales) y Sportivo (Las Parejas).

* Por Primera C: Central Córdoba (Rosario).



OCTAVOS DE FINAL:

Se jugaría en julio a partido único en la cancha del mejor ubicado.

A los 11 que superen la fase 3 se le unirán los 5 clubes que juegan la Superliga y B Nacional.

Los triunfadores se llevarán $ 170.000 y aquí ya no habrá premio económico para los que pierdan.

* Por Superliga: Rosario Central (campeón defensor), Newell's, Colón y Unión.

* Por B Nacional: Atlético de Rafaela.



CUARTOS DE FINAL:

Se disputará en julio, nuevamente a partido y revancha, definiendo de local el mejor clasificado. Se jugará por un premio de $ 350.000 para quien acceda a las semifinales.



SEMIFINALES:

Están estipuladas para llevarse a cabo en julio o agosto, a partido único y en la cancha del mejor ubicado. Los clasificados a la final se llevarán un total de $ 700.000.



FINAL:

Sería en agosto, a partido y revancha, definiendo de local el mejor ubicado. El campeón del certamen obtendrá ese día $ 1.400.000.