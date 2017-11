Convocan a Giovani Lo Celso y dan de baja a Mauro Icardi

Giovani Lo Celso fue convocado a la selección por Jorge Sampaoli para la gira que realizará por Rusia, mientras que Mauro Icardi fue dado de baja debido a una lesión en la rodilla. Una buena y una mala en la jornada de ayer en el mundo albiceleste. El ex Central y actual París Saint Germain se convirtió en el jugador número 27 para afrontar los amistosos ante Rusia, en Moscú, el sábado 11 (a las 16 hora argentina), y Nigeria en Krasnodar, tres días más tarde. El ex canalla integraba la lista de reserva entregada por el Zurdo y fue confirmado por primera vez para el seleccionado mayor después de participar en el Sub 23. En tanto Icardi, titular en el empate de Inter ante Torino (1-1) por la 12ª fecha de la liga italiana, sufre una sinovitis con dolor en el tendón rotuliano en la rodilla derecha. El ex Sampdoria se sumó a la lista de lesionados que fueron desafectados por lesión junto con el defensor Gabriel Mercado y el volante Lucas Biglia, quienes fueron reemplazados por Mammana e Insúa, que integraban la lista de reserva. El plantel comenzará hoy su preparación en el predio de Spartak Moscú.

Los convocados por el Zurdo:

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzmán (Tigres) y Agustín Marchesín (América). Defensores: Federico Fazio (Roma), Germán Pezzella (Fiorentina), Mascherano (Barcelona), Nicolás Otamendi (Manchester City), Emiliano Insúa (Stuttgart) y Emanuel Mammana (Zenit San Petersburgo). Volantes: Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Leandro Paredes (Zenit), Banega (Sevilla), Alejandro Gómez (Atalanta), Eduardo Salvio (Benfica), Enzo Pérez (River), Diego Perotti (Roma), Belluschi (San Lorenzo), Rigoni (Zenit), Matías Kranevitter (Zenit) y Lo Celso (París Saint Germain). Delanteros: Sergio Agüero (Manchester City), Dybala (Juventus), Messi (Barcelona), Di María (Paris Saint Germain), Benedetto (Boca) y Cristian Pavón (Boca).