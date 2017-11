Contrastes de Rosarina

Todo comenzó así. Salto inicial entre Estudiantil y El Tala, que disputaron un partido muy entretenido por la fecha 17.

El formato de la Superliga rosarina trajo como dato atractivo la enorme paridad entre los planteles y por lógica, la mayor cantidad de duelos cerrados, apretados, definidos en el límite. También el plus de emotividad que genera no poder trazar un pálpito en la previa de cada fecha, ya que cualquiera le gana a cualquiera. Un Prode basquetbolero sería imposible de resolver en el actual torneo rosarino.

Pero esa misma igualdad y la escasa cantidad de equipos en la elite local, genera que elencos importantes, con proyecto serio, trabajo a largo plazo y apuesta importante, queden expuestos a que una mala campaña los condene en apenas unos meses de competencia. Son las reglas del juego, es verdad, y mientras algunos las disfrutan, otros las sufren.

Le toca saborear la victoria a Los Rosarinos Estudiantil, que con el 84 a 77 de anoche ante El Tala aseguró la tranquilidad de la permanencia y además escaló algún puestito para los cruces de playoffs, que buscará asegurar en la fecha final.

Le toca sufrir a El Tala, que afronta la doble competencia de Copa Santa Fe y que con varias derrotas en finales apretados, todavía corre riesgo de descender.

Comenzó mejor el equipo visitante, con Joaquín Ríos sacando provecho de su velocidad y Capra activo en posición de escolta, mientras que al local le costó superar la defensa férrea que planteaba El Tala y no hallaba el gol de Fascia y Allegranza, sus jugadores fundamentales.

Ya en el segundo cuarto, Estudiantil pudo liberar de la marca a sus figuras y todo se hizo más sencillo para los dirigidos por Gustavo Roig, mientras que El Tala se mantuvo en juego con el goleo de Capra y la aparición de Cabrejas.

Pero Estudiantil iba a ratificar su mejor momento, porque Fascia tuvo un segundo tiempo impresionante y Allegranza siguió como referencia bajo el cesto. Así el local sacó una ventaja pequeña que supo administrar hasta el cierre. El Tala estuvo atado en el ataque fijo y sólo pudo responder desde las contras y la línea de libres. En el final lo intentó con los triples pero no pudo cambiar la historia del partido y ahora quedó en una situación complicada de cara a la última fecha, en la que se jugará un mano a mano frente a Puerto San Martín para quedarse en la máxima categoría rosarina.



Descendió Náutico



La fecha 17 tuvo el triunfo de Caova por 92 a 74 sobre Náutico Sportivo Avellaneda, que mandó a los de la ribera a la A2. Puerto venció a Talleres de Villa Gobernador Gálvez 90 a 74 y Sportsmen a Temperley 86 a 82. Echesortu-Atalaya se suspendió por problemas de iluminación e irá hoy 21.30. Por la primera B jugarán un pendiente de la 14ª fecha Universitario con Sportivo Federal.

Mientras, esta noche desde las 21.30 habrá acción de primera C con la jornada 18 y el líder Timbúes visitará a Edison, mientras que el escolta Maciel también buscará ganar a domicilio sobre Sionista. También jugarán: Belgrano v. Atlanta, Asac v. Fortín, Velocidad v. Paganini, Horizonte v. San Telmo.



David Ferrara



¿Te gustó la nota?