Conte se aisló en su casa rodante

El regatista Javier Conte, medalla de bronce en vela en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, se aisló en una casa rodante, luego de su paso por España, uno los países más afectados por el coronavirus.

“Tenemos que tomar conciencia. Vi el crecimiento exponencial en España y cambia todo minuto a minuto; no es tan sencilla la cosa”, manifestó Conte, a través de un video que registró con su celular.

Conte, de 44 años, arribó hace dos días al país y tomó la determinación de aislarse de su familia, tal como aconseja el Ministerio de Salud, en una casa rodante ofrecida por su padre.

“Cuido a todos los argentinos, a mí y a mi familia. No tengo contacto con nadie. No tengo síntomas y pasaré la cuarentena obligatoria acá; me quedan 12 días”, señaló el regatista.

“Hubo muchos muertos y contagio en Europa, hay que cuidarse. La situación en Europa es grave. Argentina tiene que tomar las medidas necesarias”, remarcó el deportista campeón panamericano en Toronto 2015 y Lima 2019 en Lightning mixto.