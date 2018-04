Conquistó América

De regreso. John Albert Thomas vuelve a Sportivo América, con el que fue campeón en el certamen de primera B 2017. Francisco Guillen

La bronca por la derrota ante El Tala y un arbitraje adverso empieza a quedar en el camino en Sportivo América. Es que una noticia revolucionó al mercado local y le trajo alegría inmediata al puntero de la Superliga y campeón consecutivo de C, B y A2: John Thomas retorna al verde tras su paso por Leones de Chile y Temperley en la Liga Argentina.

El ala pivot de dos metros y 35 años dejó una estupenda imagen en su corta pero exitosa estadía en el básquet de la ciudad, ya que fue la figura excluyente y el goleador de Sportivo América que consiguió sin fisuras el título de la primera B. Llegaba precedido de buenas tareas en el básquet nacional y, aunque suene raro, ser clave en la B de Rosario le abrió las puertas de regreso a la máxima categoría de Chile y luego a la Liga Argentina, en la que acaba de cerrar una muy buena campaña en Temperley.

"Me trataron muy bien en Sportivo América y Hugo Luna es una buena persona. Se dio la chance de volver a esta ciudad que me gusta mucho y veo que el torneo está muy competitivo, así que pienso en dar lo mejor para lograr el título. Veo que va a ser más luchado que el de la B, que ganamos fácil", explicó Thomas, quien se enfundó en la camiseta de América para la foto de Ovación y no pasó desapercibido en pleno centro rosarino.

"El torneo de Rosario está ganando interés. Algunos amigos me preguntaron por el nivel, pero deben saber que no es sencillo adaptarse. Vengo de tener buenos partidos en Temperley y llego en ritmo de competencia. Creo que hay un buen plantel", analizó Thomas, quien no miente, ya que promedió 21,2 puntos y 7,4 rebotes en 17 partidos en el gasolero, que llegó a lograr la permanencia antes de que una sanción lo dejara fuera de competencia.

"Me dieron mucho juego y había sistemas para que yo tire. La realidad es que si uno defiende y juega en equipo se garantiza estar en cancha durante mucho tiempo y entonces siempre hacés puntos. Es algo que los jugadores jóvenes a veces no entienden y se desesperan por anotar", razonó Thomas, quien ayer comenzó el recorrido para los trámites de habilitación y reemplazará a DeVaughn Jones en el puntero del básquet local.

"Estamos muy contentos por su regreso. Es algo que teníamos previsto según lo permitiera el reglamento y es una carta que teníamos guardada para jerarquizar al básquet de la ciudad", contó Hugo Luna en su doble rol de dirigente y entrenador de Sportivo América, que acumula seis triunfos y dos derrotas, en el que es el mejor récord de la máxima categoría local.

Una de las situaciones con las que debe convivir un interno potente como Thomas es que le sancionen todas las faltas que le cometen, ya que es común que para emparejar la lucha los jueces sean más permisivos con los defensores. "No me preocupa eso, no me voy a poner a hablar con los árbitros, sólo a seguir jugando y buscando los rompimientos cerca del aro para que si no sancionan la primera, o la segunda, tengan que sancionar la tercera", dijo Thomas, quien quizás deba esperar para el debut, ya que seguramente el duelo ante Talleres de Villa Gobernador Gálvez sea diferido por la participación de la T en las semifinales de la Copa Santa Fe ante Sport en Cañada de Gómez.

Actualmente, Sportivo cuenta con el joven perimetral Thomas Brown como uno de los refuerzos foráneos dentro de un plantel de rosarinos con jerarquía que marca el rumbo en la Superliga, aunque espera que la llegada de Thomas termine de inclinar la balanza a su favor en lo que resta de la fase regular, la serie de playoffs y el ansiado cuadrangular final. La 33 vuelve a tener dueño y el Tamburri espera los triples y volcadas del jugador que conquistó América.

¿Te gustó la nota?