Conmovedor testimonio de Holan que se coronó con el Rojo

El director técnico de Independiente, Ariel Holan, con lágrimas en los ojos, afirmó que fue "un sueño increíble haber ganado la Copa Sudamericana en el mítico estadio Maracaná", apenas concluida la revancha con Flamengo, anoche en Río de Janeiro.





El empate 1 a 1 en la segunda final le otorgó al equipo de Avellaneda la Copa Sudamericana al haber ganado la ida por 2 a 1, de local, lo que para Holan fue con "absoluto merecimiento", porque la obtuvieron "con mucha valentía y porque el equipo tuvo fútbol y tuvo 28 leones para lograr este lauro".

Ariel Holan rompió en llanto con triunfo Independiente



"Es el club que más quiero, al que le quise devolver la mística copera y se logró, por el que sufrí mucho, y también mi familia sufrió mucho, por eso cuando me tranquilice pensaré si continuaré o no dirigiéndolo", estimó el entrenador cuyo contrato vence el 31 de diciembre próximo.

"No puedo hablar más, perdón, la emoción y la alegría no me dejan hablar, esta conquista es para mi mamá y para mi familia y ya no puedo hablar más", manifestó entre sollozos Ariel Holan, que tras hablar con los periodistas de la televisión argentina continuó abrazando y saltando con cada uno de sus dirigidos, muy emocionado en el campo del Maracaná.

Independiente campeón