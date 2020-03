Conmebol y Uefa en sintonía

La propagación de la pandemia de coronavirus arrasó con toda la agenda deportiva mundial. Prácticamente no quedó ni un torneo en pie y en ese contexto la Copa América 2020, que se iba a disputar entre junio y julio en Argentina y Colombia, quedó aplazada hasta el año que viene. La oficialización de Conmebol se hizo pública a través de Twitter. La decisión se tomó en línea con lo que resolvió la Uefa, a fin de que la ventana de cesión de futbolistas sea similar. “Desde la Conmebol no fue fácil tomar esta decisión, pero debemos salvaguardar en todo momento la salud de nuestros deportistas y de todos los agentes que forman parte de la gran familia del fútbol sudamericano. No tengan duda de que el torneo de selecciones más antiguo del mundo volverá con fuerzas renovadas en 2021, listo para hacer vibrar de nuevo al continente y al mundo entero con la pasión que siempre nos caracteriza “, destaca el comunicado.

La edición que iba a realizarse entre junio y julio de 2020 se trasladó al calendario del año próximo. Al igual que la Eurocopa, se disputará entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2021.

De no mediar cambios, el estadio Monumental de Núñez albergará el encuentro inaugural, que se celebrará el 11 de junio de 2021 entre la selección argentina y Chile, mientras que la final se disputará el 11 de julio en el Metropolitano de Barranquilla.

Según la Conmebol la decisión obedeció a un “detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional” del Covid-19 y “de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de salud pública para extremar las precauciones”.

“Es una medida extraordinaria para una situación inesperada”, dijo el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez en un comunicado. “Y por lo tanto responde a la necesidad fundamental de evitar una evolución exponencial del virus; presente ya en todos los países de las asociaciones miembro de la confederación”.

La Conmebol ya había suspendido sus otros dos torneos de clubes, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, debido al virus. Con el aval de la Fifa, las diez federaciones sudamericanas también postergaron las dos primeras fechas de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, que habían programadas para fines de este mes.

La Euro también postergada

El aplazamiento en América coincidió que el anuncio de la UEFA de aplazar la Eurocopa por un año. Tanto el campeonato europeo como el sudamericano se jugarán en las mismas fechas.

El organismo europeo pretende finalizar las competiciones nacionales e internacionales cuando la pandemia lo permita, por eso dejó clara su decisión: la Eurocopa no se jugará en 2020 y se disputará del 11 de junio al 11 de julio de 2021.

La Uefa decidió también finalizar sus competiciones de clubes, Champions League, masculina y femenina, y Europa League, cuando la pandemia del coronavirus permita su reanudación, para la Euro el criterio es distinto y va en sintonía con la Conmebol. ¿El motivo? Es para que la cesión de futbolistas se haga por única vez en torneos de selecciones. Las Confederaciones actuaron en conjunto y le enviaron la carta a la Fifa, que dio luz verde al cambio de calendario.

El esloveno Alexander Ceferin, mediante una videoconferencia con las 55 federaciones que lo componen, tomó la determinación para evitar el daño económico que hubiese conllevado la suspensión del torneo, que se iba a desarrollar del 12 de junio al 12 de julio en 12 países diferentes.

La última Eurocopa celebrada en Francia, en el año 2016, generó ingresos por valor de 2.000 millones de euros. Los ingresos brutos comerciales de la Uefa Champions League 2018/19, la Uefa Europa League 2018/19 y la Supercopa de la UEFA se estimaron en unos 3.250 millones de euros.