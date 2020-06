Conmebol convocó a preparadores físicos y Central estuvo ahí

El preparador físico de Central, Javier Bustos, participó de una cumbre pares que realizó Conmebol, de manera virtual, con profesionales de distintos clubes de Sudamérica, con el objetivo de analizar los trabajos que debieran realizarse una vez que se pueda retomar la actividad, sorteada la pandemia del coronavirus. Entre muchas voces autorizadas, las primeras estimaciones dan cuenta de que el tiempo necesario para el acondicionamiento físico de los futbolistas no podrá ser menor a las seis semanas, lo que va en consonancia con aquel pedido que los jugadores del fútbol argentino le hicieron a la AFA y Agremiados hace un par de semanas y del que Ovación dio cuenta en su edición del pasado domingo 24. “Fue una experiencia maravillosa, única”, le dijo el profe Bustos a Ovación, en un alto del trabajo que a diario realiza con el primer equipo canalla. Gonzalo Belloso, que también participó, ayer se ilusionó con que la actividad “podría retornar en toda Sudamérica” en septiembre.

El punto en cuestión fue charlar sobre de qué manera se debe trabajar cuando los equipos puedan volver a realizar trabajos de campo. Lo que hizo la Conmebol fue convocar a los preparadores físicos de las diez selecciones nacionales, más algunos profes de distintos clubes, entre los que estuvo Bustos en representación de Central. También participaron los responsable del área física de Boca (Damián Lanatta), River (Pablo Dolce), Nacional de Montevideo (Félix Martínez), Atlético Nacional de Medellín (Carlos Tabares), Olimpia de Paraguay (Darío Acevedo), Flamengo (Mario Monteiro), Gremio (Marcio Meira), Independiente del Valle (Francisco Trujillo) y Sport Boys (Alfredo Bernal).

Zoom.jpeg Los PF de selecciones y algunos clubes, en medio de la reunión virtual

La iniciativa había sido planteada a Conmebol y “Belloso fue quien se hizo eco de la misma”, según palabras de Bustos, quien destacó que “se armó un comité de preparadores físicos con los que estamos tratando de estudiar e investigar a través del aporte de todos”.

De la reunión vía teleconferencia participaron, además del propio Belloso, el médico de la selección argentina Donati Villani y sus pares de las distintas selecciones de Sudamérica, el fisiólogo de la selección de Brasil, el director de capacitación de la Conmebol y el director médico de la Conmebol.

Lo dicho, el punto neurálgico de la reunión fue analizar el tema de la vuelta al trabajo, porque si bien nadie sabe cuándo ocurrirá, lo que se tiene en claro es que cuando suceda será necesario contar con diferentes estrategias para prevenir posibles lesiones. “Para eso venimos investigando desde hace meses y ahora lo que estamos haciendo es compartir la información para que el margen de error sea el menor posible”, destacó Bustos. En ese comité que se armó se siguen sumando preparadores físicos de distintos clubes.

Todos los profesionales consideran que en este trabajo hay mucho de investigación y que la discusión estuvo orientada a si se necesitan seis semanas de trabajo previo antes de empezar a competir o quizá más.

Según explicó Bustos, “hay otras problemáticas en el medio porque no va a haber, por ejemplo, partidos amistosos. Es que hay una etapa de especificidad que es la del juego y que muchos desatienden”, porque “se piensa que con un entrenamiento por Zoom vas a resolver todo y no es así”.

La problemática en este caso va más allá de un descanso habitual, como el que se produce en cada receso. Villani explicó, por ejemplo, que los jugadores “no van a venir de vacaciones ni de una lesión de ligamentos cruzados, sino de un confinamiento y las implicancias que esto tiene en la cabeza de un jugador son increíbles”. Y agregó: “Hay que tener en cuenta que toda la preparación que vienen haciendo virtualmente no es fácil, algunos aumentan de peso, otros bajan por los nervios y por eso se dan ciertas alteraciones”, como la “cerebro-muscular” por el hecho de que en todo este tiempo "no se pusieron los botines y no estuvieron en cancha”.

Invitados.jpeg La lista de los 21 representantes que fueron convocados por la Conmebol

Según le confió Belloso a este diario, también fueron presentados “todos los protocolos de trabajo que estamos manejando, pero haciendo hincapié en lo que tiene que ver con prevención de lesiones y trabajos fisiológicos”.

Lo charlado en Conmebol se condice con aquel pedido que hubo hace un par de semanas de un selecto grupo (todos referentes) de jugadores, que le hicieron saber a la AFA y a Agremiados de la necesidad de contar “por lo menos” con dos meses de pretemporada. Por lo expuesto por los preparadores físicos hay coincidencia y es el tiempo que se considera como lógico.

Hoy operan a Rinaudo

Hoy será operado Fabián Rinaudo de la tendinopatía en la rodilla derecha, de acuerdo a lo que informó el club la semana pasada. El mediocamista central será intervenido quirúrgicamente a las 8, en el sanatorio Mapaci, por los médicos Hernán Giuria, José Luis Aparicio y Lisandro Nardin. Si bien es difícil hablar de tiempos, el cuerpo médico canalla estima que la rehabilitación le llevará entre tres y cuatro meses.

La lesión (“una afección en el tendón rotuliano”, de acuerdo a lo informado en su momento) es de vieja data, pese a que nunca le impidió jugar. Lo que informó Giuria la semana pasada es que esta cirugía estaba prevista desde hace tiempo para principios de junio, cuando terminara la Copa de la Superliga que la AFA dio por finalizada, pero que no pudieron hacerla por los estrictos controles que debían cumplirse durante el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.

En otro orden, Central le elevó una propuesta a Sporting de Lisboa para cancelar la deuda por Teo Gutiérrez y espera la respuesta. Sí se acordó con Racing de Montevidos, dueño de una parte del pase del uruguayo Diego Zabala.