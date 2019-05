Se terminó la novela. Frank Kudelka se convirtió a las 19.20 de hoy en el nuevo técnico de Newell's Old Boys. De esta manera se terminó la espera por Gabriel Heinze, que aún no decidió si quedará o no en Vélez, pero eso ya es ajeno al club del parque Independencia.

El técnico que brilló en Talleres y que también es bien recordado por su buen paso en Unión, asumirá la conducción de un plantel que viene golpeado pero que todo hace indicar que encontrará alivio en su lucha por el descenso, ya que los promedios se eliminarían.

Precisamente, esa novedad que cobró fuerza ayer cuando se reunió la dirigencia de la Superliga pudo haber incidido para acelerar la decisión y no esperar más a Heinze, que por otra parte no decidió todavía si continuará o no en Liniers. Y así Newell's apuró la contratación de Kudelka, el cordobés de 58 años, que viene de terminar mal en la U de Chile, pese a un buen comienzo apenas llegó el año pasado, y que antes llevó a Talleres del Federal A a la primera división y lo clasificó a la Libertadores.

También tiene ascensos con Libertad de Sunchales y Boca Unidos de Corrientes.

