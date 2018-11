No duda. Habla como conduce: muy seguro. Facundo Ardusso es el primer escolta del líder Matías Rossi en la Copa de Oro. El Flaco buscará el próximo 9 de diciembre la gloria cuando San Nicolás ofrezca el Gran Premio Coronación del Turismo Carretera. La vecina ciudad bonaerense puede quedar en el corazón del flamante bicampeón del Súper TC 2000, quien en la previa destila mucho optimismo. "Confío en que vamos a salir campeones", aseguró el parejense en el amanecer del diálogo con Ovación. El piloto de Torino tiene además el firme deseo de que esta vez la historia sea diferente a la de la temporada pasada, cuando en la fecha final se quedó masticando bronca porque la corona se le escurrió de las manos.

¿Cómo llegás al Coronación con respecto al año pasado?

Bien, sinceramente llego bien y con muchas ganas a la última fecha. Se presenta una nueva oportunidad y sé que la responsabilidad será la misma. Claro que el año pasado llegábamos al Coronación más contundentes porque encabezábamos el campeonato. Ahora la Copa de Oro lo tiene a Matías (Rossi) adelante, aunque estoy convencido de que funcionaremos muy bien en San Nicolás y tendremos una gran alegría.

¿De los cuatro pilotos que tienen más chances de lograr el título, a quién ves como el verdadero rival a vencer?

En realidad los doce pilotos que estamos en la Copa tenemos chances. En esto no quiero descartar a nadie porque antes hay que correr. Obvio que quien más posibilidades tiene es Matías (Rossi) por ser el líder y por la diferencia de puntos que tiene sobre el resto (cuenta con 156 unidades contra 149 de Ardusso, 148 de Canapino y 141 de Castellano). Igualmente confío en que vamos a salir campeones.

Nombrás a los doce con posibilidades pero quienes más chances ciertas tienen de obtener el 1 son los cuatro primeros

Sí, ni hablar. Pero a la vez no hay que descartar a nadie porque se trata de una carrera y hasta que no crucemos la bandera no sabemos cómo termina la historia.

¿Es una ventaja saber que sos el único que depende de sí mismo para ser campeón?

No sé si llamarla ventaja, pero sé que en parte es así. También tengo en claro que para salir campeón sin depender de los demás debo ganar todos los puntos que estarán en juego. Igual, sigo insistiendo en que Rossi cuentan con muchas posibilidades porque está adelante en la Copa y por puntos. Así que necesitaremos hacer un gran fin de semana para coronar el sueño que tenemos todos en el Renault Torino Team.

¿Lo de Rossi lo decís porque se destapó en Paraná y viene mostrando contundencia?

Sí. Pero considero que lo más importante en el TC es lo que pasa en las últimas cinco fechas.

¿Lo decís por experiencia propia debido a lo que te pasó el año pasado?

Claro, el TC es así. El año pasado sumamos más que todos en la general pero no alcanzó. Y ahora también estamos bien arriba en la general, pero Matías (Rossi) encabeza la Copa de Oro y tiene muchas chances de lograr el título. Lo que vale acá es lo que pasa en las últimas cinco fechas. Hay que sumar lo más que se pueda en el tramo final y no tanto a lo largo de la temporada.

¿Cuál es la estrategia para ir a San Nicolás entonces?

Sumar todo lo que podamos. La idea es hacer la pole, quedarnos con la serie y con la final para depender de nosotros mismos y lograr el campeonato como queremos.

¿Es una ventaja que sos uno de los pocos pilotos del TC que conoce el autódromo porque corriste en el Súper TC 2000?

Sí, ni hablar que en ese sentido estamos en ventaja porque somos muy poquitos los que corrimos en San Nicolás. Los únicos que lo hicimos con el Súper TC 2000 fuimos siete: Werner, Canapino, Pernía, Spataro, Rossi, Santero y yo. Los otros 35 no giraron nunca.

¿En qué se puede hacer diferencia?

En que conocemos los frenajes, tenemos referencia y cuáles son los detalles en sí del autódromo. Eso nos pone en ventaja, claro está. Así que cada uno deberá saber cómo sacarle provecho al conocimiento previo que tenemos.

Hablás de ventaja, ahí también correrás con el caballo del comisario porque serás prácticamente local.

Sí, es así. Las Parejas está cerca de San Nicolás así que estaré muy bien acompañado ese fin de semana. Tendré mucha gente apoyando por suerte. Será un lindo motivo para disfrutar también porque sé que estarán los familiares, amigos y vecinos de mi pueblo, esencialmente.

¿Te estás preparando distinto para encarar la última batalla?

No, en ese sentido entreno igual. Trato de hacer lo que vengo haciendo durante todo el año. No me presiono con eso. Trato de cuidar todos los detalles como cada una de las carreras. Hay que dar lo mejor en sí, claro está. Sé que se definirá el campeonato en San Nicolás y tenemos muchas chances de lograrlo, pero con el nivel de profesionalismo que hay en el automovilismo nacional no se puede dejar nada librado al azar. Hay que estar en cada detalle, más en estos momentos.

¿Fantaseás con salir campeón del TC?

Sí, ni hablar. Por supuesto que es un sueño e iré en busca de eso.

¿Sabés que si lográs el título vas a empardar al Flaco Traverso y serán los únicos que metieron doblete en el año en las dos categorías más importante del país?

Ojalá, y Dios quiera pueda imitar al Flaco al ganar los dos títulos. La última vez que pasó fue en 1995. Sería algo hermoso poder concretar semejante logro extra.