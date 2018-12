"Confiamos en que siga el Patón"

"Confiamos en que el Patón Bauza se va a quedar en Central. Pero mañana (por hoy) tendremos una reunión en la que hablaremos de todos los temas y veremos qué nos plantea el Patón", aseguró el presidente canalla Rodolfo Di Pollina. Justamente ayer el mandamás auriazul y el vice presidente primero Ricardo Carloni mantuvieron una charla a fondo con Ovación y está claro que el tema Bauza fue prioritario. Es que hoy puede ser un día decisivo en cuanto al futuro del DT que acaba de coronarse campeón en la Copa Argentina. En este sentido, la dirigencia es más que optimista en retenerlo, pero también son conscientes de que será el Patón el que definirá su propio destino. Fue el mismo DT el que sembró dudas sobre su continuidad en la nota que le concedió a este diario (ver páginas 2 y 3).

¿Bauza va a seguir siendo el técnico de Central?

El Patón está más allá del bien y del mal y a veces tiene declaraciones que uno lo toma de una manera especial. Queremos que Bauza siga porque tiene contrato y sobre todo porque se vienen cosas muy importantes por delante. Dentro de 60 días tenemos el clásico, que para nosotros es un torneo aparte, y después tenemos la Supercopa, que te da una estrella, y en la que vamos a dejar la vida por ganar. Además está la Libertadores y el torneo local, en el que tenemos que recuperar puntos. Ahí hay un compromiso muy grande que tomamos con los hinchas. Tenemos la obligación de armar un equipo competitivo no sólo en calidad sino en cantidad porque vamos a jugar dos o tres torneos a la vez. Bauza fue el conductor de este campeonato y por este camino vamos a seguir siendo protagonistas. (Carloni)

¿Hablaron algo con el técnico sobre la cantidad y la calidad de refuerzos que solicitará?

Esta semana nos vamos a juntar (hoy) y queremos que siga este proceso. Nuestro compromiso siempre es generarles las mejores condiciones a los técnicos. (Di Pollina)

¿Está preparado el club desde lo económico en caso de que el técnico solicite cierta categoría en los refuerzos?

Es cierto que necesitamos una venta para reacomodar el presupuesto, pero está claro que el armado del plantel es distinto ingresando a Copa Libertadores porque podés prever un ingreso que lo podés utilizar para la contratación de algunos jugadores importantes. La idea es armar nuevamente un equipo competitivo tratando de reacomodar el presupuesto, pero el compromiso es el de siempre, es seguir siendo protagonistas. Esto es una cadena, cuanto mayor sea la expectativa habrá más venta de abonos. (Carloni)

¿Van a poder traerle todo lo que necesite o se le dirá "el presupuesto es este y hasta acá podemos llegar"?

Hay un diálogo abierto y el Patón nunca tuvo problemas en adaptarse al presupuesto que manejamos. Nosotros también tenemos la obligación de encontrar ese equilibrio para no pasarnos de algo coherente. (Di Pollina)

¿Es posible tentar a algunos de los europeos o es muy difícil?

A ver, Di María tiene contrato y con el Pocho Lavezzi siempre dijimos que estamos abiertos al diálogo pero hay que ser muy precavidos en esos temas. Se estuvo trabajando mucho en la búsqueda de jugadores y de ahora en más es cuando se empiezan a definir las cuestiones. Un jugador es del club en el momento que viene y firma. (Di Pollina)

¿Cuáles son las sensaciones personales por el título logrado?

Es un título importante desde lo emocional porque lo venimos buscando hace muchos años. Desde lo institucional es muy positivo porque nos devuelve a las copas internacionales, lo que va a ser un respaldo económico para reforzarnos y para llevar adelante la gestión. (Di Pollina)

En lo personal me generan mucha felicidad las historias de cada familia. Tres generaciones enteras fueron a la cancha a festejar y ver esas caras de felicidad es todo. Es un título que se nos estaba negando en los últimos años, en los que estuvimos cerca varias veces pero por distintos motivos no pudimos lograrlo. Esta vez se dio. Lo que nos genera es la tranquilidad de sacarnos una mochila. Cuando asumimos la prioridad era recuperar al club desde lo institucional, lo económico y la confiabilidad, además de lo deportivo. Creo que esto no fue una casualidad, sino que es producto de ese trabajo que se viene desarrollando desde hace más de cuatro años. Es una felicidad, con el agregado de que para salir campeones dejamos en el camino a nuestro clásico rival. (Carloni)

¿Tomaron real dimensión de lo que le hacía falta un título a la gente de Central?

Es difícil caer. A mí me pasa que voy cayendo de a poco y lo veo cuando ando por la calle y la gente viene y me abraza. Es un fenómeno social que se produjo y que responde a una necesidad muy grande que había. Esto marca un hito, sobre todo después de haberlo intentado tanto y no haberlo podido lograr. Es como que generó un impacto enorme. (Di Pollina)

Aparte de sacarnos esa mochila creo que esto nos abre muchas posibilidades de cara al futuro y estamos convencidos que lo mejor está por venir. De eso no tengo dudas. (Carloni)

¿Más allá de que esto es fútbol, por qué no se dio la coronación en las anteriores y sí esta vez?

Esto un proceso, en el que siempre intentamos tener equipos competitivos. Ese fue el primer compromiso de esta dirigencia. Se había pasado por tres finales y una semifinal, pero por distintas razones no se había dado. Me parece que un punto distintivo en esta ocasión es la función del Patón Bauza, que de alguna forma trajo esa experiencia, ese conocimiento del club y ese equilibrio emocional que les pudo transmitir a los jugadores en instancias decisivas. (Di Pollina)

Me parece que esta final nos tomó en otro momento a los dirigentes, más maduros, con más conocimientos, más contactos e inclusos más tranquilos a pesar de la ansiedad por el título. Pero tuvimos un cuerpo técnico que transmite seguridad y tranquilidad y un plantel que después de pasar el clásico se convenció de que ésta era nuestra oportunidad. Siempre estuvimos focalizados en ser campeones. (Carloni)

Ricardo fue un bauzista de la primera hora, ¿vos Rodolfo en algún momento dudaste del Patón?

Cuando elegimos un técnico nos encolumnamos detrás de él y se lo banca, como hicimos con otros. Fuimos criticados por bancar tanto tiempo a Montero. Una vez que se decide, el técnico es el capitán, quien nos conduce. Por eso lo respaldamos a morir, incluso en los peores momentos nuestra definición fue esperar la decisión de Bauza. (Di Pollina)

Desde lo deportivo no se discute, ¿desde lo económico es conveniente jugar la Libertadores?

A nivel premios es la competencia más importante del continente. Es muy redituable jugarla, más allá del prestigio que te da. (Di Pollina)

El equipo va a jugar Libertadores en un momento en el que necesitará sumar puntos en la Superliga. ¿Eso no les genera algo de intranquilidad?

La prioridad va a estar en el torneo local, donde tenemos que recuperar puntos, también en el partido de Supercopa. A la Libertadores le vamos a dar importancia, pero tiene la particularidad de que el tercero de la zona ingresa a Copa Sudamericana. Vamos a estar focalizados a recuperar puntos en la Superliga. (Carloni)

¿Está definido el jugador a vender o eso dependerá de lo que imponga el mercado?

Eso lo va a marcar el mercado. Obviamente que hay jugadores que rindieron de una manera especial y que están más en la vidriera que otros. Cualquier oferta que llegue la vamos a escuchar, a debatir y si es buena para el jugador y para el club avanzaremos, pero todavía no hay nombres específicos. (Carloni)

¿Del futuro de Marco Ruben que se puede decir?

Quedamos que después de la copa nos juntábamos para evaluar qué era lo más conveniente para el club y para él. Se pondrán sobre la mesa todas las posibilidades y se tomará una decisión. Para eso tendremos que reunirnos, ver qué mercados hay, sus ganas, el nuevo escenario. Vamos a tener que esperar un par de semanas más. (Di Pollina)

Pero tiene seis meses más de contrato y si lo venden recibirán algo de dinero.

Sí, inclusive el jugador dio su palabra de que quiere dejarle algo de dinero al club. Siempre hubo una gran relación y confiamos en que seguirá así. (Di Pollina)

¿Ustedes quieren que se quede?

Son muchas cuestiones que charlar. Para que un jugador siga tiene que estar convencido y comprometido porque Central demanda una energía especial, por eso tendremos que escucharlo a él con mucho cariño y respeto. Después de eso tomaremos una decisión. (Di Pollina)

¿El colombiano Jarlan Barrera va a ser jugador de Central?

Es un jugador que está dentro de una lista pero es muy apresurado teniendo en cuenta que es pretendido por varios clubes. Tanto por él como otros nombres estamos en etapa de definición e intentaremos avanzar en las gestiones, pero ahora es apresurado hablar. (Di Pollina)

¿Barrera no tiene ningún precontrato firmado por Central? Está la información que el jugador ya solicitó algunas cosas puntuales.

No, ya nos ha pasado con otros jugadores. Hasta que no esté con nosotros acá practicando vamos a ser muy cautos. (Di Pollina)

¿Después de las elecciones el oficialismo convocó a la oposición o la oposición se arrimó para colaborar?

El primer mes hubo reuniones iniciales en las que comentamos cuáles iban a ser nuestras primeras acciones. Dijimos que queríamos abrir el juego. Ahora estuvimos todos apretados por el tema de la Copa Argentina, pero antes de fin de año tendremos una reunión para marcar una agenda. Nos interesa muchísimo que toda la comunidad de Central pueda apoyar el proyecto. Incluso tuvimos el gesto de llamarlos a todos para la fiesta, desde las listas participantes hasta al ex presidente (Norberto) Speciale. Creemos que Central tiene que ser un club pacificado. La unión, el diálogo, la humildad y el respeto es la base del éxito. (Di Pollina)

¿Cómo catalogan el año que se está yendo?

Fue inolvidable. Primero por los clásicos ganados porque son torneos aparte, que se juegan de una manera especial; después por la confianza que nos depositó la gente para continuar con el proyecto; y especialmente por el título. Es algo que como dirigentes nunca olvidaremos. Uno deja muchas cosas de lado para un club que demanda muchísimas horas por día. A mis hijos les dije que cuando ya no esté, la medalla es algo que quedará en la memoria. Y no tengo dudas de que como esta estrella vendrán otras en el futuro. Si bien ahora hay una comisión directiva nueva los anteriores directivos también colaboraron para este Central campeón. (Carloni)

Creo que se está consolidando un proyecto con bases muy claras y distintivas y está claro que con los éxitos se consolida esa idea. A partir de esa confianza creemos que Central va en camino a mantener el protagonismo. (Di Pollina)