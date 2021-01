Concina: "Un club no puede ser manejado por una sola persona"

Por las diferencias conceptuales de gestión con D’Amico. No tuvo que ver con nada personal, ni con él ni con nadie.

¿Cuáles son las diferencias?

De gestión. Un club no puede ser manejado por una sola persona. Es necesario el consenso, trabajar en grupo. Newell’s es muy grande para que recaiga en unas pocas personas. Desde nuestra agrupación tenemos armado un organigrama que nos indica que se necesitan 50 personas para llevar adelante el club como corresponde.

D’Amico dijo que se sorprendió de los términos de la carta de tu renuncia. ¿Hablaste con él antes de irte?

Tuvimos una reunión 20 días antes para tratar justamente este tema. Estuvieron presentes Eduardo Bermúdez y Marcelo Bengoa (contador del club). Le manifesté que no era nada personal, porque le tengo una estima por haber trabajado cinco años juntos, pero que estaba en las antípodas de la forma de conducir el club. Lo que tenía que decir se lo dije personalmente.

Si esta situación es desde hace tiempo, ¿por qué no te fuiste antes?

Hace dos años tuve intenciones de dar un paso al costado. Le manifesté al juez Fabián Bellizia (responsable del fideicomiso) mi intención de renunciar. El juez me pidió que no lo hiciera porque recién iban dos años de gestión. Mi renuncia hubiese dejado al club al borde de la acefalía, algo que hubiese ocurrido con otras dos renuncias. Si daba un paso al costado, eso hubiera llevado a que otros hagan lo mismo. Y tener que llamar a una nueva elección anticipada hubiera generado un caos institucional. Entonces dejé de lado lo personal para conservar la vida del club, que es lo que uno quiere y está defendiendo.

¿Es cierto que en algunos momentos las reuniones de comisión directiva fueron muy calientes?

Los primeros dos años fueron muy difíciles. Terminabas o peleado o amargado. Con la experiencia que tengo, hay que buscar armar una comisión directiva con personas que, si bien es obvio que no todos piensen igual, se conozcan. Trabajamos para que el diálogo sea lo que prevalezca.

Entendés que puede pensarse que tu renuncia fue oportunista, faltando tan poco para las elecciones.

No soy oportunista. Estuve hasta el día que consideré que la renuncia no perjudicaba a la institución. Podría haberlo hecho unos meses antes, pero preferí que prevalezca lo futbolístico y que termine el torneo para dar un paso al costado.

¿Vas a ser candidato a presidente?

Eso no lo sé. Formo parte de una agrupación muy amplia. Hace doce años que hago política en Newell’s. Arrancamos con el NER (Nuevo Espacio Rojinegro), con la candidatura de Pablo Javkin. Hay gente de esa vieja guardia que está ahora en la agrupación Unen. También personas importantes de la ciudad que se empiezan a meter en la política de Newell’s. Y una masa grande de jóvenes.

¿Y cuáles son algunos de esos nombres?

José Goity, de la Universidad Nacional de Rosario (secretario general), Juan Manuel Medina, Ignacio Boero, Leo Larrauri. Hay muchos más.

¿Están manteniendo charlas con la oposición?

Las tuve cuando fui secretario y ahora que no lo soy. Justamente eso es lo que tenemos que lograr en la política de Newell’s. En un montón de sectores y agrupaciones hay personas potables para armar una comisión directiva. Es lo que nosotros como políticos nos debemos, juntar buena gente para armar una nueva comisión directiva.

¿Piensan unirse al frente opositor para las elecciones?

Todo es posible. Desde el momento que tenés diálogo y el mismo es bueno y constructivo, se pueden construir un montón de cosas.

¿No te preocupa que en el frente opositor haya distintas maneras de pensar e incluso diferentes inclinaciones políticas?, ¿no tenés el temor de repetir lo sucedido con la comisión que integraste?

Es que hoy estamos a tiempo de poder ver todo eso y plantearlo antes de que se conforme ese posible frente. Hoy estamos en una situación política en la que podemos dar un gran salto. Sería una irresponsabilidad política nuestra no poder darlo. Si logramos superar el tema de los egos, que siempre existe en el ser humano, vamos a generar algo grande. Para no repetir la historia, nuestra agrupación viene trabajando desde hace cinco o seis meses con las otras agrupaciones.

En 15 días piensan presentar el proyecto, ¿pero cuáles son las líneas generales?

Queremos un club ordenado institucionalmente. En algunos aspectos se consiguió y en otros no. Hoy existe un equilibrio institucional y yo aporté la mayoría de la gente, que hoy son empleados. Lo hice en función de lo que el club necesitaba, no pensando en rodearme de gente obsecuente. Pensamos que Newell’s tiene que ser un club con proyección internacional en el fútbol. Esto no quiere decir que vayamos a clasificar todos los años a las copas, pero sí hay que proponérselo como objetivo. No es una promesa sino un objetivo. Además hay que apuntar a un desarrollo de las inferiores, que es a lo que apuestan todos los clubes, con una economía cada vez más complicada, Vamos a trabajar fuerte por la generación de esos jugadores que hagan sustentable el club. No se trata de ideas faraónicas, de uno, dos o tres personas, sino de análisis integrales. El día 14 vamos a plantear todo eso.

Hablaste de las inferiores, ¿no se creo una base con el trabajo de Enrique Borrelli?

Sí, es muy bueno lo que hizo. Hay un montón de cosas buenas que justamente por eso no se van a cambiar sino profundizar.

¿A Borrelli lo trajo el ahora exprotesorero Ricardo Ansaldi (renunció el viernes)?

Sí. Ansaldi tiene mucho conocimiento de lo que son las inferiores y cuando se lo consultó dijo que el mejor era Borrelli.

¿Estuviste o no involucrado en las cuestiones futbolísticas?

Siempre, menos en el último año y medio, desde Héctor Bidoglio en adelante, cuando ingresó Sebastián Peratta (mánager). Al único que Peratta consulta es a D’Amico.

¿Antes eran consensuadas las decisiones?

Totalmente.

Previo a la llegada de Peratta hubo contrataciones que no dieron demasiado resultado.

De la misma forma que Peratta trajo a Guanini, Insaurralde, Ribair Rodríguez, los tres paraguayos (Oviedo, Paredes y Piris). Los primeros dos años es cierto que vinieron jugadores que no funcionaron. Ahora el que siempre recalcan es Amoroso. Yo llegué a estar en un vestuario donde Scocco dijo que menos mal que está Amoroso porque corre lo que no corremos nosotros. Funcionalmente para el grupo era importante. Cuando traés, pueden funcionar o no. Pero pienso que Peratta no está a la altura. Como agrupación pensamos que hay que trabajar con un mánager fuerte, profesional.

¿En infraestructura edilicia hubo un crecimiento?

Sí. Dentro de lo que permitió la economía del club. Yo soy parte de eso. Durante esta gestión se terminó el hotel, los vestuarios de la reserva y los de hockey (todos en Bella Vista). Se escrituró Ricardone. Hay un montón de cosas que se hicieron bien y sobre esa base hay que seguir construyendo.

¿Prometerán otra vez construir la segunda bandeja?

Antes de prometer, tenemos un organigrama de prioridades, que es regularizar todo lo que se debe. Después, hay cuestiones a inmediato, a mediano y a largo plazo, y siempre en la cabeza de uno está ampliar el estadio. Está dentro de nuestro organigrama de trabajo para los próximos cuatro años. Todo el funcionamiento del club depende de la economía, que está basada en lo que podés vender. Hoy los mercados de afuera están complicados.

En estos años le costó transferir futbolistas

Desde siempre. Cuando se pudo hacer, tuvimos la venta de Enzo Barrenechea al exterior (Sion de Suiza), que fue la que justamente equilibró la tesorería. Entraron 3 palos verdes y así acomodás todo.

¿Por qué no hubo más ventas?

Depende del técnico de turno, sin criticar a nadie. Cuando tuvimos la posibilidad de prestar a Aníbal Moreno a Santos con un dinero interesante, Frank Kudelka dijo que era el jugador a potenciar y a vender en diciembre. De hecho lo usó, pero después el jugador no funcionó. Después está ese microclima que se genera en la ciudad de que Moreno vale 10 millones de euros, el otro vale 8. La realidad es lo que el mercado paga.

¿Cómo lo ves al oficialismo?

Prefiero hablar de nuestra agrupación. Nosotros somos una opción y estamos abierto al diálogo con las distintas agrupaciones. Esa es la diferencia con el oficialismo. Me gusta más la palabra opción que oposición, porque acá somos todos de Newell’s y queremos el bien del club.

Durante la charla remarcaste el hecho de una apertura permanente al diálogo, ¿es la principal diferencia que encontrás con la actual conducción?

Es “la” diferencia. A Cristian (D’Amico) le tengo respeto, pero es la antítesis de cómo debe funcionar un club.