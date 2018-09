Con Zárate ante Vélez

La ley del ex. Mauro Zárate concentra para el partido contra Vélez, su anterior club.

Con el morbo a flor de piel luego del escandaloso affaire del último receso, Boca dio la lista de jugadores concentrados para el partido de mañana a las 20 frente a Vélez con el delantero Mauro Zárate en la nómina.

Sí, el tan meneado pase que llenó páginas y multiplicó clics entre Superliga y Superliga enfrentará a su viejo club, aunque quizá el impacto no será tan grande ya que estará cobijado por la hinchada de su nuevo amor.

Zárate está entre los 20 nombres convocados, aunque sólo 18 firmarán la planilla y la duda es si el delantero será titular, más allá de los dichos de ayer del propio técnico velezano, el ex Newell's Gabreil Heinze, quien enfocado en la parada que se le viene dijo: "Lo de Zárate no me interesa absolutamente nada".

Por lo pronto, y luego de superar los octavos de final de la Libertadores (4-2 a Libertad de Paraguay), Boca pone la cabeza en la Superliga. En busca del tricampeonato, el técnico Guillermo Barros Schelotto concentró lo mejor que tiene para enfrentar al Fortín mañana en la Bombonera.

La lista tiene a 20 jugadores pero sólo 18 serán parte del partido: Esteban Andrada, Agustín Rossi; Paolo Goltz, Julio Buffarini, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Leonardo Balerdi, Leonardo Jara; Fernando Gago, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Agustín Almendra; Sebastián Villa, Edwin Cardona, Darío Benedetto, Ramón Ábila, Cristian Pavón, Carlos Tevez y Mauro Zárate.





Con Cruzeiro, el 19 de septiembre

En la Copa Libertadores, el andar de los xeneizes desembocó en los cuartos de final y en esa instancia, el equipo del Mellizo Guillermo recibirá a Cruzeiro de Belo Horizonte el miércoles 19 de septiembre desde las 21.45, en la Bombonera, mientras que la vuelta en Brasil se disputará el jueves 4 de octubre, a las 21.45, en el estadio Mineirao.