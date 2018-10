Una férula y actuar sin desesperación, hacer foco en una recuperación plena más que rápida. Los tiempos que demandará el tratamiento en el brazo derecho de Lionel Messi tras sufrir la fractura del radio, el sábado a los 15' del partido que Barcelona le ganó 4-2 a Sevilla, dependerán de los próximos estudios y del plan médico que se lleve a cabo, que en principio se estableció en alrededor de tres semanas. Sin embargo, especialistas sostuvieron que hasta podría adelantarse su regreso a las canchas.

Hoy mismo comenzará el tratamiento, que en primera instancia es con una férula para inmovilizar el brazo y no pasar por el quirófano.

Especialistas del mundo opinaron de la lesión, como lo hizo un profesor de cirugía ortopédica de Estados Unidos, Joaquín Sánchez Sotelo, uno de los grandes expertos a nivel mundial en la patología de la articulación del codo, quien afirmó: "Si todo va bien y los servicios médicos de Barcelona no identifican otras lesiones, y el desplazamiento de la fractura no es excesivo, es probable que Messi vuelva a los terrenos de juego en unas semanas". Y agregó: "Si es una fractura de la cabeza del radio tipo II, la cirugía no es necesaria. Sí será importante que inicie ejercicios de movilidad relativamente pronto, siempre bajo la supervisión de su equipo médico y de fisioterapia".

"Da la sensación, por las primeras imágenes, que al aterrizar en el césped, el codo sufre un episodio de subluxación. Por lo tanto, la fractura de radio probablemente afecte a la porción más superior del radio, llamada cabeza o cuello. Es importante identificar lesiones asociadas, tanto de los ligamentos laterales interno y externo, como del cúbito y húmero, el antebrazo y muñeca, algo que en principio Messi no habría sufrido", explicó el doctor para sostener que no haría falta cirugía.

En cuanto a la ausencia de la Pulga, el calendario tiene su semana más complicada en la próxima, al recibir a Inter por la Champions League (el miércoles) y a Real Madrid por la liga española (el domingo). Justamente el derby contra los merengues será el primero que se perderá tras 11 años, ya que el último que no jugó fue el 23 de diciembre de 2007 y lo ganó el Madrid 1 a 0. Ese día no lo jugó porque se había lesionado la semana anterior en Mestalla ante Valencia tras sufrir una rotura en el bíceps femoral izquierdo que lo mantuvo cinco semanas sin pisar las canchas.

Los siguientes rivales ante los que no jugaría Leo son Cultural Leonesa (el 31/10 en Copa del Rey), Rayo Vallecano en la liga (3/11), Inter afuera en la Champions (6/11) y Betis en el torneo español (11/11), mientras que luego estará el parate por fecha Fifa de dos semanas, en los que obviamente no podrá regresar a la selección argentina como podía presumirse. ¿El regreso? Podría ser contra Atlético de Madrid por la 13ª fecha de la liga (24/11), claro que si no se da antes, como explicó el médico estadounidense.