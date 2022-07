Con un try agónico del rosarino Boffelli, Los Pumas lograron un triunfo ante Escocia

El wing surgido de Duendes rubricó un buen partido y terminó coronando una notable actuación al marcar el try de la victoria y la posterior conversión en el minuto final.

El back surgido de Duendes coronó una gran actuación y marcó el try y posterior conversión que le dio la victoria al equipo argentino.

El back surgido en Duendes marcó dos tries en el encuentro y terminó rubricando la victoria de la selección argentina de rugby con un try y posterior en la agonía del partido. Es que Boffelli —de estirpe familiar en el rugby rosarino y nacional— también aportó 6 puntos desde los envíos a los palos y anotó las tres conversiones de los tries que marcó el equipo.