Con sello propio, juveniles y nuevo sistema

Garfagnoli piensa en poner de titulares a Rivero, Torres y Denis Rodríguez, con un 4-3-3 como dibujo táctico para recibir a Temperley

No le tiembla el pulso para dejar afuera del equipo a futbolistas con peso dentro del plantel. "Lo nuestro es un interinato pero no venimos a que pase este partido y nos volvamos a inferiores", dijo Garfagnoli sobre el equipo que piensa poner en cancha frente a Temperley. El entrenador puso de manifiesto que pretende imprimirle su sello al equipo, con aquellos jugadores que considere que son los apropiados y un dibujo táctico diferente con el que se estaba jugando: 4-3-3.

Garfagnoli manifestó que hay que esperar hasta el día hoy para conocer a los titulares. Planteó alguna duda. De todos modos, en las dos últimas prácticas entrenó con una formación que no parece que vaya a alterarse. No está Brian Sarmiento, reemplazado por Denis Rodríguez, quien todavía no jugó ningún partido desde el inicio. Por lo que representa la figura de Sarmiento, es el cambio más notorio. Tampoco aparece Juan Ignacio Sills, habitual titular con Llop, ni Víctor Figueroa, que volvió la fecha pasada tras una inactividad por lesión. Reaparecieron Braian Rivero y Joaquín Torres entre los titulares.

"Brian (Sarmiento) está dentro del plantel, como está Denis y como están todos", manifiestó Garfagnoli, dejando en claro que cada futbolista se encuentra en igualdad de condiciones para jugar y estar en consideración. "Lo nuestro es un interinato pero no venimos a que pase este partido y nos volvamos a inferiores. Venimos a dejar lo nuestro. El mensaje que recibimos de los chicos es que los que van a estar afuera apoyarán, porque desde el primer momento les fuimos claros y entendieron que es nuestra forma de entrenar y la forma de jugar", dijo.

"En el primero y segundo entrenamiento hubo cambios en el equipo. Nuestro grupo de trabajo entendió que era la forma de mantener la expectativa de todos. Entonces fuimos variando", explicó sobre la participación de diferentes futbolistas en el conjunto principal que ensayó lunes y martes.

Lo que nunca se alteró durante la semana fue el esquema. Newell's jugará con un 4-3-3. Garfagnoli modificó el doble cinco que se utilizó desde un largo tiempo en la Lepra, con Diego Osella como entrenador, con Diego Mateo o Sills y Quignon, y el Chocho Llop, que generalmente jugó con Sills y Rivero.

"El equipo del Chocho jugaba 4-2-3-1 y el 4-3-3 cambia el dibujo en el medio. No es mucha diferencia. Con respecto a la predisposición de los jugadores, desde el primer momento que les propuse jugar así estuvieron encantados. Siempre los equipos se van adaptar a lo que propone el entrenador", manifestó Garfagnoli, quien ante la consulta sobre la idea de juego, sostuvo que lo principal es que los futbolistas "sepan controlar la ansiedad".

"Saben que van a jugar de local, que estamos necesitados de ganar. Entonces si no sabemos controlar la ansiedad, estamos imprecisos o no entendemos la forma de jugar con un 4-3-3, todo eso hará que erremos pases, apresurados para llegar al arco rival y corramos riesgos en nuestro arco", planteó.

"Ellos son muy conscientes de que están pasando un mal momento, de que están en deuda, con la gente y sobre todo con ellos mismos. Necesitan ganar el lunes", agregó.

En relación al conjunto que perdió contra San Lorenzo, le devolvió la titularidad a Rivero y Torres. Y ubicó de volante a Denis Rodríguez, quien hasta acá sólo ingresó en los segundos tiempos. Además mantuvo a Varela, pese a que el último partido estuvo cerca de salir y si no lo hizo fue por la lesión de Bruno Bianchi. Garfagnoli descartó que la confianza puesta en los juveniles sea porque él sea coordinador de las inferiores.

"La intención es poner a los juveniles en primera, pero no hacerlos debutar por debutar o porque el coordinador actual está de interino en la primera. Sí creo que en el futuro, con el proyecto que hay de inferiores, Newell's tiene que llegar a ser lo que fue en los 90, donde había uno solo de afuera y el resto era de inferiores. Esa es la idea principal del proyecto", señaló.

De acuerdo a lo ensayado por Garfagnoli, la alineación para enfrentar a Temperley el lunes sería con Luciano Pocrnjic; José San Román, Joaquín Varela, Fabricio Fontanini y Fernando Evangelista; Rivero, Hernán Bernardello y Denis Rodríguez; Héctor Fértoli, Luis Leal y Torres.