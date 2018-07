Con Ruggieri, Italia dio el golpe

Locura. "La Chula" Ruggieri, de espaldas y con un taping en el muslo, recibe el abrazo de sus compañeras tras convertir el tercero.



De la mano de la rosarina Giuliana Ruggieri, Italia, con un plantel plagado de argentinas nacionalizadas, protagonizó la sorpresa de la segunda jornada al vencer a China 3 a 0 por el Grupo A. La Azzurra se impuso con los goles de Valentina Braconi, Lara Oviedo y "La Chula" Ruggieri, quien terminó de ponerle el moño a una victoria histórica. No sólo porque en Londres se produjo la vuelta de Italia a un Mundial tras 40 años sino porque el que estaba enfrente era justamente uno de los equipos de mayor experiencia en este tipo de certámenes.

No son pocas las razones que provocaron una alegría interminable en la zona mixta del Lee Valley Hockey and Tennis Center, escenario de la competencia, cercano al Parque Olímpico Reina Isabel. Por eso no paraban de escucharse las tonadas bien argentinas que indefectiblemente tiene el seleccionado europeo. Diez son las chicas nacionalizadas que integran este plantel que conduce Roberto Carta. Una de las más eufóricas era la cordobesa Braconi, autora del primero. Pero también las había porteña, mendocina y por supuesto, rosarina. El equipo entero, literalmente, estaba en el aire, feliz.

La Chula, delantera de Gimnasia y Esgrima, anotó el tercer tanto a los 45', cuando China (¿apresuradamente?) ya había sacado a su arquera para poner a una jugadora más de campo e ir en busca del descuento. Ruggieri es la única jugadora rosarina presente en esta Copa del Mundo.

Por el mismo grupo, Holanda, Nº 1 del ránking, campeón vigente y máximo favorito no tuvo piedad de Corea y lo goleó 7 a 0. A ese partido lo dirigió otra rosarina, Irene Presenqui.

Italia, en la segunda fecha, el viernes, se las verá con Corea y es factible que encuentre a un equipo golpeado, por lo que, sumado a su ánimo en alza se ilusiona con poder avanzar a los cuartos de final. Es casi un hecho que Holanda se quedará con el grupo, pero la Azzurra se puso en carrera y se permite soñar.

