Con poquito es líder y le mete presión a River

La última imagen fue la de la infracción de Lucchetti sobre Abila y el gol de Wanchope para el 2 a 0 final sobre Atlético Tucumán. Pero no fue la que correspondió a un encuentro donde a Boca le costó muchísimo ganar. Antes de ese penal, el decano pugnó sin muchas ideas por el empate y el equipo de Russo sufrió. Con la obligación del triunfo para alcanzar la punta y meterle presión a River que juega hoy (ver aparte), cumplió el cometido pero la sensación es que debe dar más y crecer si pretende realmente pelear por la corona en este mano a mano con su clásico rival.

Es que encima Boca contó con la ayuda rival para sus conquistas. Sus goles fueron casi a los ponchazos, con inestimable ayuda de defensores del decano que en vez de rechazar hicieron rebotar la pelota, como en el gol de Soldano a los 22’, o directamente la regalaron como en el segundo. Un saque de arco de Marcos Díaz derivó en cabezazos fallidos, la arremetida de Wanchope, el penal, el segundo y el alivio.

El equipo de Russo no lució compacto, no deslumbró por su juego y al cabo tampoco pudo rematar antes en algunas situaciones que tuvo también. Pero lo dicho, la victoria nunca lució segura, Atlético lo llenó de centros y angustia al final y así los tres puntos se vieron desdibujados, al son de un crecimiento que con el nuevo técnico por ahora no se ve.

Quedan cuatro finales y Boca espera una gran mano de Unión en Santa Fe. A esta altura no parece que otro se pueda sumar a una disputa desaliñada, en la que es, pese a todo, claro candidato.