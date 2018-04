No es una idea descabellada. Es una realidad. Tan concreta como compleja. Que dependerá, además, de algunos factores externos para que todo termine cerrando y desatando un vendaval mediático. Javier Mascherano y Ezequiel Lavezzi podrían incorporarse a Central el año próximo. No es una quimera. Es una posibilidad que Ovación constató. Incluso, este medio certificó también que es el Pocho quien taladra al Jefe prácticamente a diario en China para que se vista de canalla. Claro, no será una misión sencilla. Tampoco imposible. Será cuestión de que se alineen los planetas y decante el sueño de muchos hinchas por ver a dos figuras internacionalmente reconocidas defendiendo la bandera auriazul como anhelaron de pibitos.

El presente de Pocho y el Jefecito es Hebei China Fortune de la Superliga de China. Los dos tienen contrato por un tiempo más con la entidad asiática. Pero a la vez están dispuestos a ponerle punto final al vínculo formal si se dan un par de combinaciones puntuales.

Tal es así que ayer, además, se filtró que Mascherano desea despuntar el vicio de la redonda un par de meses más en el país más poblado del continente porque el 2019 lo quiere hacer en el fútbol argentino. A eso hay que agregarle que tiene dos posibilidades: River o Central.

Lo del millonario no sorprende porque surgió al profesionalismo de las propias entrañas de Núñez. Pero tampoco es el club que picará en punta a la hora de la gran definición. Como dato extra hay que mencionar que el polifuncional pasó también con gloria por Corinthians, West Ham United, Liverpool y Barcelona. En la actualidad tiene 33 años y está por disputar el cuarto Mundial consecutivo con el seleccionado albiceleste.

Sin embargo, al compartir vestuario a diario con un amigo y compañero como Ezequiel Lavezzi en Hebei, la chance de jugar en Central fue tomando color en los últimos tiempos. Todo también merced a los comentarios que siempre hizo el ex jugador de Coronal Aguirre cuando la tropa rosarina encabezada por los leprosos de ley como Leo Messi, Ever Banega y Maxi Rodríguez compartía alguna concentración de la selección nacional junto al también canalla Angel Di María.

"Sí, los dos quieren venir. Pero no este año. Tienen contrato hasta octubre próximo en China. La idea es jugar en Central, aunque a la vez tienen que analizar algunas cuestiones importantes de fondo. La intención está y es así por más que luego quieran desmentirla desde el entorno de los jugadores o los propios futbolistas", le aseguró anoche a este diario una fuente consultada, que nada tiene que ver con la dirigencia.

Con respecto al Pocho hay que mencionar que siempre tuvo en mente ponerse algún día la casaca que lleva tatuada en su piel. Incluso, cada vez que puede aprovecha su estadía en la ciudad para acercarse al Gigante. Independientemente de eso, también está muy informado de lo que sucede en el mundo canalla porque sigue las noticias desde el continente asiático permanentemente.

Por supuesto que su salida de China tampoco será tan permeable como muchos consideran. Tiene un contrato vigente y es de cumplir con los compromisos pactados. No obstante, tiene en claro que 2019 puede ser el año esperado.

Por eso charla y trata de convencer a su amigo y compañero Mascherano de retirarse ambos en Arroyito. Hasta Angelito Di María podría sumarse a esta locura, ya que es otro que también tiene ganas de volver de Europa para volcar su experiencia en el club que aprendió a querer desde la cuna.

Por ahora no hay nada firme, es verdad. Pero la idea de que Masche o Lavezzi jueguen en Central es tan cierta como que el Jefecito y el Pocho ya charlaron de este tema y saben que si se dan algunas combinaciones cumplirán el sueño que acuñaron desde los potrero de San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez. Sólo será cuestión de que el tiempo decante para presenciar qué final ofrecerá esta película de ensueños rodada en auriazul.