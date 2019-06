Con Messi y ocho fijas más

La selección realizó el primer entrenamiento en suelo brasileño y, enseguida, empezaron a tejerse las distintas posibilidades en cuanto a la formación para el debut del sábado ante Colombia. El tema es que el entrenador Lionel Scaloni, obviamente, no dispuso un equipo principal sino movimientos con pelota (ver aparte). Sin embargo, como el arribo a Brasil fue tras un amistoso en el que jugaron mayoría de titulares (en el 5-1 a Nicaragua), el desafío es encontrar a los once iniciales para esta Copa América que Argentina no conquista desde 1993. Lo que se espera es que Lionel Messi esté diez puntos, como se lo vio en los 45' que jugó el viernes pasado con los 2 goles que convirtió, y como se lo vio ayer bajo la llovizna con la pelota en los pies. Además, que el DT sostenga nombres que parecen fija, algo que en principio está reservado a otros 8 puestos. Apenas quedarían las dudas en defensa por la lesión de Germán Pezzella, que les brinda chances a Juan Foyth y Rogelio Funes Mori, y en el mediocampo para la elección entre dos jugadores con distintas características: Leandro Paredes o Roberto Pereyra.

La ausencia de Pezzella se debe a que el 5 de mayo se fracturó el maxilar y lo operaron enseguida. Eso sí, no perdió estado físico porque se entrenó casi con normalidad desde hace un mes aunque como aún debe protegerse el rostro con una máscara la idea es no apresurar su participación y sí tenerlo en mejores condiciones para el segundo partido frente a Paraguay, el miércoles 19.

En su lugar aparece en primera fila para largar Juan Foyth, quien fue titular en el amistoso ante los nicaragüenses. Pero el central que juega en Tottenham tiene como competidor a Funes Mori, siempre para acompañar a Nicolás Otamendi, una de las fijas albicelestes.

En la zona media el que tuvo prioridad en el amistoso jugado en San Juan fue Leandro Paredes, quien actuó los 90'. Pero en la segunda mitad, a los 56', entró Roberto Pereyra e incluso marcó el quinto gol y se especula que podría pelearle el puesto.

Y como Angel Di María es otra de las fijas para el once titular (en lugar de Matías Suárez), lo mismo que Nicolás Tagliafico (por Marcos Acuña), en relación al amistoso los que repetirían ante Colombia serían Franco Armani en el arco, Renzo Saravia en el lateral derecho, Guido Rodríguez como volante central, el Kun Agüero como 9 de punta abastecido por la dupla que empiezan a conformar como socios Giovani Lo Celso con el fundamental Messi.