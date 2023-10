Con Messi en el banco, los once de Argentina están definidos

Lionel Messi no será titular. Se confirmó la formación titular del seleccionado argentino, que a partir de las 20 enfrentará al representativo paraguayo en el Monumental, y el Diez no aparece entre los once, sino que irá al banco. Una situación que era posible teniendo en cuenta que el mismo Lionel Scaloni dijo el miércoles que se debía una charla con el futbolista y a partir de eso definía si jugaba desde el principio o era suplente.