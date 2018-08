Con los retornados y todo

No sólo volvieron después de mucho tiempo afuera de las canchas, sino que lo hicieron como titulares y Boca no sólo no perdió frescura, sino que ganó con comodidad en Paraguay. Con Fernando Gago y Darío Benedetto desde el vamos, goleó 4 a 2 a Libertad y clasificó a los cuartos de final de la Libertadores, donde enfrentará a Cruzeiro.

Libertad amagó con complicarla la vida a Boca, con una muy buena definición del ex Newell's Tacuara Cardozo, pero aparecieron las individualidades xeneizes y enseguida encontró tranquilidad. Una gran habilitación de Zárate terminó en una mejor definición de Pavón y dos minutos después fue la última incorporación la que hizo ruido. Esta vez Benedetto, mostrando que regresó intacto de su operación de rodilla, lo habilitó de emboquillada y Zárate definió.

El 2 a 1 ya era cosa juzgada, porque Libertad precisaba hacer cinco goles para pasar. Logró uno, el de penal de Tacuara, tras penal infantil de Jara sobre Espinoza, pero el milagro era imposible y Boca se lo hizo saber en el complemento.

Y completaron la obra los ingresados. Primero fue Tevez, quien definió en una segunda jugada de córner y al toque Cardona, picando un penal. El 4 a 2 no dejaba margen para nada más.

Boca pasó pero además recuperó a Benedetto y a Gago. Ambos completaron una hora de juego sin problemas físicos y esa fue la mejor noticia para Guillermo Barros Schelotto. Y además, hizo ingresar a Tevez, a quien casi no lleva a Paraguay y se sospecha que lo presionaron para que suba al avión. Pero el Apache también justificó su presencia. Redondo para Boca.