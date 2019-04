Con los pies en la tierra

Hace rato que Argentina se acostumbró a que sus jugadoras sean elegidas como las mejores del año por la Federación Internacional. El vicio lo alimentó Luciana Aymar, quien fue premiada ocho meses y otras la siguieron. Delfina Merino y Cecilia Rognoni lo hicieron también en mayores, mientras que en Sub 23 fueron galardonadas Soledad García, Florencia Habif y María José Granatto. Este año le tocó a Lucina von der Heyde, quien fue reconocida por su labor en 2018, justamente el año en el que también la reconocieron como mejor Sub 23 en el Mundial de Londres pese al 7º puesto de Argentina.

Luchi dice que el premio no la cambió en nada y que le cuesta dimensionarlo, pero también admite que no le pertenece sólo a ella, sino a todo el equipo del que forma parte: "A mí siempre me pasa que tardo en caer con determinadas cosas o en darme cuenta de la magnitud que tienen. En realidad, cuando me pongo a pensar que estoy jugando para la selección siento que es algo muy loco... grosso", remarcó. Y agregó: "Al no caer no entiendo mucho lo que pasa. Justamente me pasó con este premio, era algo que no esperaba, que me tomó por sorpresa en un día de entrenamiento en el que yo tenía la cabeza pensando en eso y el entrenador nos comunicó que había ganado. Creo que el premio es más del equipo que mío, lo siento así".

¿Estás acostumbrada a que te pasen las cosas rápido?

Sí, desde que llegué a Buenos Aires las cosas fueron muy rápido, también fueron pasando cosas que no me esperaba. Me pongo metas a corto plazo, lo hice así toda mi vida. Y cuando las consigo siempre aspiro más, a querer más. Obviamente que asusta que sea así, pero a pesar de pasar muy rápido las disfruto.

Cada vez que Lucha Aymar ganaba un premio a mejor jugadora del mundo decía que lo ponía a un costadito y se planteaba volver a ganarlo el año próximo. Recién después que se retiró pudo verlo con cierta atención. Este tuyo es un Sub 23 pero, ¿se piensan esas cosas?

No, yo no pienso, lo tomo como una manera de seguir creciendo, de seguir queriendo más. A este premio lo uso como eso, para seguir superándome a mí misma y seguir creciendo como jugadora. Por ahí tardo en caer pero me alegra. Aunque insisto, me cuesta tomarlo como propio porque una cuando está adentro de la cancha no juega sola.