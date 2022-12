Con la seguridad de la selección se les escapó la tortuga

Si no existía la seguridad de que era posible controlar a la gente en la caravana de la selección, se debió fijar como único plan que el plantel vaya a la Rosada.

El traslado de la selección terminó siendo caótico. No se garantizó la seguridad.

Si no existía la seguridad que, ante una de las mayores convocatorias de la historia, quizás comparable a la vuelta de Juan Domingo Perón al país en 1973 (si se tiene en cuenta el porcentaje de población movilizada), era posible controlar a la gente, debieron marcar la cancha y plantear el único plan que garantizaría que todo saldría bien. Que no era ni más ni menos que la selección argentina concurriera, en helicóptero si no era posible otro medio de movilidad, a la Casa Rosada y desde allí saludar al pueblo desde los balcones, tal cual sucedió cuando Argentina fue campeona mundial en 1986 y subcampeona en 1990.