Con la oreja en Zárate

Córdoba está obligado a ganar y tiene el oído puesto en Zárate. Los charrúas, uno de los candidatos al título, reciben a Leandro N. Alem con la premisa de sumar los tres puntos y a su vez deben esperar una ayuda de Dock Sud, equipo que visitará a Defensores Unidos, líder del torneo de Primera C. Los celestes aventajan por cuatro unidades a los de Tablada y de ganar lograrán el ascenso directo a la Primera B.

Un cambio obligado realizará el DT Ariel Cuffaro Russo: ingresa Lucas Bracco por Renzo Funes, lesionado. El resto será el mismo que venció a Laferrere 3 a 1.

La goleada del puntero ante Laferrere por 4 a 1, en el cotejo pendiente del sábado, dejó al elenco de barrio Tablada con mínima chance de poder alzarse con el título de la categoría, a dos fechas del final del campeonato. Los 4 puntos que separan a ambos equipos son una diferencia difícil para los dirigidos por Cuffaro Russo, que sueñan poder llegar a la última fecha con la ilusión de luchar por el primer ascenso a la B Metropolitana.

Con respecto al once titular, el técnico charrúa realizará un cambio obligado en el mediocampo, con el ingreso de Bracco por el lesionado Funes, quien recibió un corte en el tobillo derecho ante Laferrere y le realizaron 8 puntos.

"Estamos en la conversación y mientras haya posibilidad de pelear el ascenso directo no vamos a bajar los brazos. Los partidos hay que jugarlos, nosotros debemos ganar y esperar que Dock Sud nos dé una mano ante Defensores Unidos", sostuvo Damián Ledesma sobre las posibilidades charrúas.

Córdoba, a todo o nada. Hoy debe ganarle a Alem y esperar una buena noticia desde Zárate.