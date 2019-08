Con la mirada puesta en volver a sumar puntos

Central quedó masticando bronca por el empate con sabor a poco que consiguió con un rival directo como Patronato. Newell’s con cierto dolor por el traspié en Liniers, la primera caída en este inicio de la Superliga. Los dos quedaron con sensaciones semejantes. El canalla conservó el invicto y siguió sumando, aunque con un sinsabor porque se le escaparon dos puntos valiosos a pesar de haber mostrado cierta superioridad. Y el rojinegro con la necesidad de poner una pausa para analizar los errores y recuperar el funcionamiento que tuvo jugando en casa. Colón y Huracán, en ese orden, serán los rivales a sortear y ante los que intentarán —sobre todo— sumar de a tres con el fin de llegar de la mejor forma a la escala siguiente, que será nada menos que el clásico.

Los problemas económicos que invadieron el mundo canalla en la previa y que aún persisten desviaron en parte la atención, aunque a la hora del partido el equipo respondió desde lo futbolístico y si no ganó fue precisamente por la falta de contundencia. Más aún jugando un tramo del encuentro con un hombre de más. No sacó provecho de esa situación.

Lo destacado y que tomó una importante repercusión fue el rendimiento de Maximiliano Lovera, no sólo por el gol sino por el rendimiento. Quizás fue uno de los mejores que tuvo el atacante y cuyo reemplazo en el complemento llamó la atención. Esa determinación de Diego Cocca despertó diversas conjeturas. Una, que estaba siendo negociado con Boca, y la otra, que padecía una dolencia, lo que ayer fue descartado de plano. Lo que sí está claro es que el delantero es el jugador más vendible que tiene hoy Central y por el cual la dirigencia está trabajando para recibir dólares para poner en orden la cuenta bancaria.

La derrota de Newell’s puso en pausa la alegría acumulada en las dos presentaciones. Por supuesto que no es para hacer un mundo porque el torneo es larguísimo, pero de igual manera la premisa es no dejar ahora puntos en el camino que después puedan lamentarse. Kudelka lo había anticipado y sucedió, porque Vélez tiene un rendimiento aceitado y a la lepra le costó hacerle frente. Por algo fue derrotado. Pero la caída dejó de manifiesto una vez más que hoy se da mayor preponderancia a la intensidad y velocidad (en el segundo gol velezano Romero dejó atrás a tres leprosos). Y que además del toque distintivo y de pausa también hace falta correr los noventa minutos.

“Hicimos todo lo que pudimos, lamentablemente la pelota no entró y seguiremos trabajando para tener un poco más de efectividad”, razonó Cocca tras una igualdad que dejó una mueca entre los hinchas que colmaron el Gigante ansiosos por otra victoria. “Esto no es un paso en falso ni hay ninguna duda. Siempre he dicho que este es un equipo en construcción”, indicó Kudelka al momento de las palabras y tras sufrir el primer golpe en la Superliga.

Central sumó menos de lo que buscó en su duelo con Patronato. Newell’s tropezó por primera vez en el campeonato. Pero el fútbol siempre entrega revancha y todo es ciclotímico, por eso todo se modificará si el fin de semana aparecen los benditos puntos en la próxima fecha dominguera.

El foco de atención en el domingo

El canalla comenzó ayer la preparación para afrontar la quinta presentación en la Superliga y defender ante Colón el invicto que ostenta el conjunto de Diego Cocca. La lepra, por su lado, se presentará por tercera vez en el Coloso para defender el buen andar en casa ante Huracán. Los auriazules viajarán el sábado a Santa Fe para esta vez concentrar y el domingo, a las 11, medir su poderío ante los sabaleros en el Brigadier López. Dos horas más tarde, pero en el estadio del Parque, los leprosos se presentarán por cuarta vez en el campeonato (tiene pendiente el juego ante Independiente) frente al globo con la premisa de volver a sumar para el promedio.