Ultima práctica. Funes Mori salta y Mercado y Acuña lo miran en un ensayo.

No es que pueda considerarse el instante límite. Pero está cerca. Argentina sigue ahí. Entre caerse al precipicio o meter un clavado para salir a flote en pos de ilusionarse. Lo concreto es que esta noche brindará la última gala de la temporada en esta ciudad. Lo hará ante México sabiendo que las máximas autoridades de la AFA deberán en breve ratificar a Lionel Scaloni o bien designar a otro entrenador porque el 2019 será muy intenso. A este combo hay que sumarle que el futuro de Leo Messi sigue siendo incierto. Y eso también pesa, más allá del esperanzador recambio que asomó.

Es turno de jugar el segundo amistoso programado frente al Tri (en Córdoba lo venció por 2 a 0 en el primer duelo), que llegó ayer a Mendoza sin cuatro de sus figuras: Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Néstor Araujo y Raúl Jiménez. El entrenador interino Ricardo Ferretti convocó de urgencia al defensor Hirman Mier y cuenta ahora con 21 jugadores.

Mientras que por el lado de la selección argentina, lo más saliente es que Scaloni (oriundo de Pujato) viene apostando por la nueva camada de profesionales que además se destacan en las principales ligas europeas.

Por más que haya convocado a algunos históricos como el arquero Chiquito Romero y al defensor Gabriel Mercado, lo cierto es que el grueso cuenta con poco rodaje en la mayor. Pero eso no impide soñar en grande.

Porque a simple vista se nota que hay apellidos que seducen. Tales los casos de los defensores Mammana, Kanemann o Tagliafico. O los volantes de exquisito pie como los ex canallas Lo Celso y Cervi y Vázquez y De Paul. Ni hablar de los delanteros Dybala, Icardi, Correa y Simeone. Vaya que hay materia prima de alta calidad como para armar un proyecto serio e interesante después de años donde hubo más errores que aciertos. Sobre todo en materia de seleccionados juveniles.

El partido de esta noche no es una mera excusa para cerrar el calendario deportivo. No tendrá mucha validez si juega con un 4-4-2 o un 4-3-3. Lo importante es lo que vendrá después. Porque la AFA deberá ratificar o cambiar a Scaloni de la dirección técnica. Hasta el momento han surgido algunos nombres de potables candidatos, pero que están muy lejos del alcance de la economía afista y, además, tienen otros compromisos importantes.

También será cuestión de preparar el terreno para la próxima fecha Fifa de marzo, porque el objetivo de 2019 apunta a dos cosas puntuales: la vuelta de Leo Messi (que aún no se expresó sobre lo que hará) y la Copa América que se disputará entre junio y julio en Brasil. Está claro que Argentina juega esta noche pensando a futuro.



Scaloni y la deuda de Leo



Lionel Scaloni dio una de las últimas conferencias de prensa como técnico de la selección argentina. Al menos hasta que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, lo confirme o no oficialmente como el reemplazante de Sampaoli, Scaloni hoy finalizará su interinato en el amistoso contra México: "Mañana (hoy) es nuestro último partido. Después se verá. Se agradecen las palabras de Tapia (lo elogió y dejó abierta la puerta de la continuidad) porque significa que hemos hecho un buen trabajo. Eso sí, la cuenta pendiente fue que me hubiera gustado dirigir a Messi", dijo el DT nacido en Pujato.



"Scaloni puede conducir al seleccionado nacional"



El presidente de la AFA, Claudio Tapia, dio ayer un nuevo indicio de la posible confirmación de Lionel Scaloni como técnico al afirmar que "tranquilamente" puede "conducir al seleccionado mayor".

Chiqui también agregó que el 29 de noviembre, en el contexto de la reunión de comité ejecutivo de la AFA, se anunciará la decisión final sobre el cuerpo técnico, pero volvió a respaldar la opción de la continuidad de Scaloni.

"Scaloni, tranquilamente, con su cuerpo técnico puede conducir la selección mayor. Si la dirigencia del fútbol entiende que es lo mejor tendrá su oportunidad. Lo viene haciendo bien y nadie puede negar la realidad", sostuvo Tapia en la previa del segundo partido amistoso ante México.

El dirigente surgido como tal en el club Barracas Central (que juega en la B Metropolitana) puntualizó que Scaloni, quien asumió interinamente tras la salida de Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia 2018, está "conformando un grupo con identidad, que siente algo especial por la camiseta" de la selección.

En este sentido, el titular de la AFA remarcó que tener un pasado en los seleccionados juveniles, tal es el caso de Scaloni (campeón mundial Sub 20 en Malasia 1997), es un componente "extra para defender" la albiceleste.



Mascherano visitó al plantel en Córdoba



Mientras Lionel Scaloni define el equipo para enfrentar esta noche a México en Mendoza de cara al segundo amistoso por fecha Fifa, en las últimas horas se conoció que Javier Mascherano pasó por la concentración de la selección argentina en Córdoba para visitar a sus ex compañeros antes del encuentro en el Mario Alberto Kempes.

La versión indica que el hombre con más partidos con la camiseta albiceleste y uno de los más importantes aprovechó el cierre de la Superliga de China, viajó a San Lorenzo (Santa Fe) su tierra natal, e hizo 300 kilómetros para manifestarle su apoyo a la nueva camada.

El dato de color es que hasta el momento no circuló ninguna foto a través de las redes sociales que pusiera en evidencia la presencia del Jefecito, hoy en Hebei China Fortune.

Mascherano se retiró de la selección al finalizar el Mundial de Rusia 2018. Tras la eliminación en octavos de final a manos de Francia, el mediocampista aseguró que se convertiría "en un hincha más" del equipo. Con su visita al renovado plantel comenzó a cumplir esa promesa de acompañar a la albiceleste ahora desde las tribunas.



¿Sampaoli a China?



Desde su salida de la selección argentina, Jorge Sampaoli adoptó un perfil más que bajo, lejos de las cámaras y de cualquier tipo de exposición mediática para darle tiempo a las heridas que le dejó el Mundial de Rusia para que cicatricen. Pero claro que su currículum previo sumaba unos cuantos méritos que hicieron que más allá de la última decepción su nombre sonara para distintos equipos y selecciones. Una de ellas es la de China.

Sin embargo, todo parece indicar que la espera, además de curarle las heridas, le sirvió para estar en condiciones de aceptar una propuesta que desde lo económico es irresistible. Marcello Lippi ya anunció que no continuará al mando de la selección de China en 2019 y el nombre de Sampaoli suena fuerte para reemplazarlo.

El italiano campeón del mundo con la azzurra en Alemania 2006 percibe 20 millones de euros al año y es el entrenador mejor pago del mundo, incluso por encima de Pep Guardiola y José Mourinho. Según indica la prensa internacional dejará su puesto y su extravagante sueldo luego de la finalización de la Copa de Asia, a disputarse entre enero y febrero del año próximo. Luego, el gran objetivo del gigante asiático será conseguir un boleto a Qatar 2022 y para lograrlo pensaron en Sampaoli.



