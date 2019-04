Con la mira en el Mundial

Naiara Sagasti tiene 15 años y practica patín carrera. Y Matías Quintana tiene 30 y es triatleta. ¿Qué tienen en común? Que son rosarinos, buenos en lo suyo y con muchas posibilidades de participar este año en competencias mundiales, pero necesitan patrocinio o ayuda económica. Son apenas dos entre miles de casos similares, protagonistas de notas sobre desempeños deportivos destacados que en medio de la crisis económica actual se transforman en pedidos de ayuda.

Naiara es un nombre vasco. Significa "reina de las flores" y esta "monarca" que habla con Ovación es campeona argentina juvenil de patín carrera. A fines de marzo ganó la primera fecha de la liga nacional, en mayo competirá en la segunda fecha en Vicente López y tiene muchas chances de ser parte del selectivo que participará del Mundial, entre el 4 y 14 de julio, en Barcelona. "Me gusta más la especialidad de fondo aunque me va muy bien en velocidad", dice la jovencita que puede llegar a cubrir los 200 metros de la pista en apenas 20 segundos.

La semana pasada se le concedió un diploma de honor por "su esfuerzo y constante entrega" en el Concejo (una iniciativa impulsada por la edila Germana Figueroa Casas, de Unión PRO). Ella cree que al galardón también se lo merecen su papá, quien trabaja como repartidor; su madre, quien cuida chicos y limpia casas, y su abuela, una ex ciclista que tiene un taller de costura.

"Los tres me ayudaron siempre para que pueda entrenarme, viajar y competir", dice la deportista que calza 37 y tiene un solo par de patines con los que entrena de lunes a viernes, unas tres horas por día, después de ir al colegio. "Nunca me llevé una materia", remarcó.

Tiene una entrenadora en Rosario, Vanesa Toldo, porque practica en el patinódromo del estadio municipal y también una técnica en Buenos Aires: la once veces campeona del mundo Andrea González, porque compite para el club Cermun, de Buenos Aires, que pertenece a la Federación Metropolitana.

La cosecha de medallas de oro de Naiara comenzó en 2017. Las ganó en la ciudad, en el país y también en el exterior. "Viajé a Chile y si llego a viajar a Barcelona pasaré allá mi cumpleaños: cumplo el 11 de julio", dice la patinadora que acumula 86 preseas y recuerda con precisión que comenzó a entrenar el 4 de septiembre de 2011 porque "fue justo una semana después de que gané la primera".

Dice Naiara que de quedar seleccionada para el Mundial espera que la Conferación Argentina de Patín Carrera (CAPC) le cubra "casi todos los gastos". Porque para ella es difícil afrontarlos y añadió: "No tengo beca ni apoyo por fuera de la familiar".

Tres deportes en uno

"Nací en Corral de Bustos pero sólo viví allá tres meses. Soy rosarino", dice Quintana, como carta de presentación para luego agregar que es profesor de educación física, preceptor, padre de dos hijos y triatlonista.

El 30 de marzo, en Montevideo, salió campeón suramericano en sprint (750 metros en nado, 20 km del ciclismo y 5 km en pedestrismo) y apenas una semana después, el 7 de abril, corrió en Punta del Este un iroman 70.3 (1,9 km de natación, 90 km de ciclismo, y 21,1 km de atletismo). Quedó 5to en la categoría y 15 en la general y así clasificó al Mundial que, el 8 y 9 de septiembre, tendrá lugar en Niza (Francia).

"Practico tres deportes en uno", dice al referirse a las tres disciplinas del triatlón. "Es una actividad algo cara, porque para cada uno tenés que tener indumentaria especial, más la bicicleta. Cuento con un sponsor de alimentos que me ayuda bastante pero la mayoría de los gastos los cubro con mi salario y no es fácil. El Mundial, entre pasaje y estadía, me costará más o menos 100 mil pesos, de todos modos el que más plata tiene no es necesariamente el más veloz", ironiza el deportista.

"Me levanto a entrenar a las 5, a las 7 debo ingresar al Normal 3, donde trabajo de 7 a 13; salgo del colegio y nado dos horas, como algo con mi familia y a las 17 entro a otro colegio de zona sur a trabajar hasta las 23".

Esa es la agenda de un día de vida de Quintana, quien aclara que los días que no nada anda en bicicleta por Circunvalación. "Un lugar no tan seguro, por el tránsito y por la bicicleta", según dice antes de aclarar que también pedalea por la localidad de Andino.

"¿Cómo haré para viajar? Primero seguiré entrenando mucho y luego tengo pensado hacer remeras y venderlas, rifar otras de los clubes de fútbol de primera rosarinos y golpear puertas a políticos y funcionarios, a todo aquel que le interese apoyar el deporte amateur de quienes somos trabajadores y lo practicamos con mucho sacrificio", asegura el atleta que tiene el foco puesto en el Mundial pero antes, el próximo 20 de abril, participará de la final del campeonato argentino de triatlón en la capital de Formosa.