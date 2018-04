Con la mente en el reducido

Argentino se regaló una importante victoria ante Lugano por 2 a 1 y se trepó al 5º puesto en la Primera D. Con este resultado, los dirigidos por Marcelo Vaquero quedaron en un lugar expectante en la tabla de posiciones y buscarán cerrar ante Victoriano Arenas, el domingo, de la mejor manera para poder mirar el reducido con otro panorama. Joel Reinoso anotó los dos goles albos y Cardozo hizo el descuento naranja. Leandro Córdoba vio la roja en el complemento y se perderá al menos dos encuentros. Ríos, de la visita, también fue expulsado.

Después de la dura derrota que le propinó Argentino de Merlo (3-0) en la fecha pasada, los salaítos estaban obligados a recuperarse. La tarea no era sencilla y ante el elenco naranja debían cambiar el chip para volver a ser ese equipo que fue protagonista en gran parte del torneo.

El trámite comenzó con los dos equipos tratando de jugar. Las primeras llegadas fueron para los locales, a los 19 y 20, con sendos remates de Cristian Iramaz y Nazareno Bartomioli que hicieron revolcar al uno visitante.

Lugano también tuvo su oportunidad a los 32, cuando Ruiz remató desde afuera del área y encontró bien parado a Lucas Rodríguez. Los minutos pasaron, las acciones se trasladaron al mediocampo y los arqueros no tuvieron sobresaltos.

En el complemento, por suerte todo cambió por el bien del espectáculo. A los 54, Iramaz habilitó a Reinoso y el delantero enfrentó a golero visitante y con remate cruzado estableció el 1 a 0, Y cuatro minutos después, May fue derribado dentro del área, el arbitro sancionó penal y expulsó a Ríos por doble amarilla. Reinoso a la izquierda de Romano señaló el 2 a 0.

Cuando todo era del albo, llegó el codazo de Córdoba a Carabajal, el juez Martínez le sacó la roja y dejó con diez al local.A partir de esa jugada Lugano llegó al descuento a los 68, con un soberbio zapatazo desde 25 metros puso el 2 a 1.

Los minutos finales se hicieron de ida y vuelta y los dos equipos tuvieron situaciones para anotar pero fallaron en la definición.

Argentino ganó un partido clave en el Olaeta y sigue con la mente puesta en el reducido.