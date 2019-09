Con la hermana de Cristina

La conferencia de prensa que dio Maradona en un hotel de La Plata un rato después de la presentación en el estadio tuvo otro instante que lo emocionó. Fue cuando se abrazó con Giselle Fernández, hermana de Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidenta de la Nación.

En el momento que la conferencia de prensa terminó, una mujer gritó desde el fondo de la sala: “Diego, disculpame. Soy la hermana de Cristina y quiero agradecerte en nombre de toda la hinchada de Gimnasia y de mi mamá, que ya no está”.

Maradona volvió a lagrimear. Le acercaron un llavero que pertenecía a Ofelia Wilhelm, la madre de Cristina y Giselle que falleció el 19 de abril, y lo besó. El entrenador le pidió a Giselle que pase y se abrazaron muy fuerte, mientras la hermana de la ex presidenta le decía unas palabras al oído.

Giselle tenía puesta una camiseta de Gimnasia y el Diez se la firmó en la espalda. “Con cariño, Maradona”, escribió el diez.

Cristina Fernández habló de Maradona el sábado durante la presentación de su libro “Sinceramente”, en Misiones. : “La verdad es que la gente del lobo debe estar enloquecida. Mi hermana, que es fanática, estaba exultante. Yo no soy muy hincha del fútbol. La verdad es que mucho no me gusta, no soy hincha fanática. Mi mamá sí era fanática”, dijo la candidata a vice por el Frente de Todos.