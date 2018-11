Con la chapa de favorito

Es fútbol y todo puede pasar, a no confiarse, sino preguntar por San Lorenzo, que fue al que Temperley dejó en el camino para llegar como rival del canalla. Igual, en Central nadie está jugando el siguiente partido sino esta semifinal. El ejemplo más claro lo da Matías Caruzzo, un gran referente de este equipo auriazul: no está al ciento por ciento para jugar porque se recupera de un desgarro y no quiere faltar. "No estoy pensando en si me voy a resentir. Si no ganamos este partido no habrá final", clarísima la consigna.

El hoy, los 90', tal vez los penales, de eso depende el presente y el futuro centralista. Ganarle a Temperley es todo, sino quedará volver a hablar solamente del bajo promedio y de renovación total. Como para el gasolero también es todo dar el batacazo, porque eso sería para el conjunto que está 23º en la B Nacional y pasó por penales eliminando al Ciclón. Sin jugadores destacados, sí con algunos de experiencia.

Claro, el canalla es el favorito. Por más que en la Superliga lleva 8 sin ganar, con 3 empates y 5 derrotas. Pero ganó el clásico que lo trajo a Córdoba para ganar esta semifinal y apuntarle al partido decisivo, eso sí, de a uno y paso a paso.

El primero y complicado lo da Bauza al elegir la formación. Jugándosela con Caruzzo para tener prestancia defensiva, con Ortiz al lado y el pibe Nicolás Giménez (marcador central derecho de la reserva) por las dudas en el banco.

También con Diego Becker sacándole las telarañas de la espera y con un par de minutos en el último partido en Tucumán, para ocupar el puesto que Carrizo perdió por una roja en el clásico.

Y con Maxi Lovera ahí cerca y atrás de Zampedri porque el DT también perdió al Chaqueño Herrera de última, cuando venía afiladísimo con el gol. Por las dudas, también tendrá a Marco Ruben entre algodones sentado en el banco por alguna urgencia.

Varios cambios que resienten al equipo pero que igual no deberían disminuir la superioridad de Central ante un equipo de la B Nacional. Al que hay que respetar pero no temerle. Igual, el candidato es auriazul. Y debe jugar como tal para dar el paso a la final.