River lo hizo otra vez. Gritó campeón. Se adueñó de la Recopa Sudamericana. Con sufrimiento pero de la mano de un 3 a 0 que parecía imposible. No para este plantel. No para su entrenador Marcelo Gallardo, que se dio el gran lujo de conquistar su título número 10 al frente del equipo de la banda roja. Y el Monumental se llenó de sonrisas. Con un gran festejo al vencer en la segunda final a un durísimo equipo brasileño como fue Paranaense, que le había ganado 1-0 allá con gol del ex canalla Marco Ruben pero no pudo cerrar las cosas a los 90' para ir al alargue. En el adicional River fue un campeón y con los goles de Pratto (92') y Suárez (95') levantó otro trofeo.

El equipo millonario estaba obligado a marcar un gol, de mínima. Y lo consiguió recién en el segundo tiempo, tras buscarlo incesantemente desde el comienzo y merecerlo, aunque no sin sufrir en su arco.

La conquista llegó a los 64' por la insistencia de Ignacio Fernández, que la cruzó de zurda tan justa que el gran arquero Santos apenas desvió para que la pelota pegara en el palo izquierdo y saliera con dirección al otro, ahí donde fue Nacho para darle una volea de zurda que llegó al fondo del arco. Qué sufrimiento para los hinchas. Parecía sencillo. Un penal, clarísimo por mano de Lucho González ante un remate en el centro del área de Javier Pinola, tras un córner.

Era el 1 a 0 esperado para ir por el segundo gol que le diera el título. Pero todo fue cuesta arriba para los locales, que siguieron intentando sin suerte, que continuaron padeciendo también, como en esa pelota que Armani desvió con lo justo a los 79' ante un remate de Renán Lodi.

El reloj avanzó hasta los 90', y el árbitro adicionó hasta los 96'. Justo lo que necesitaba River. Un tiempo que aprovechó al máximo Lucas Pratto para bajar una pelota desde la izquierda, darle de derecha y colocar el 2-0 de campeón. Tiempo del que también sacó provecho Matías Suárez para capitalizar un error de un jugado Paranaense para enloquecer a todos con el 3-0 que enterraba al 0-1 en Brasil. Nada de alargue, nada de penales.

El campeón sigue siendo River Plate. Algo a lo que acostumbró su técnico Marcelo Gallardo y muchos de estos jugadores que anoche levantaron la Recopa Sudamericana.

Pratto: “Tenemos un corazón enorme”

“Tenemos un corazón enorme, aparte del carácter como equipo con el que jugamos”, destacó Lucas Pratto, uno de los jugadores decisivos en la conquista del título. “No dejo de luchar nunca”, confió al responder sobre la fuerza para meter una corrida inmensa a los 88’ y estar en el lugar justo y definir como gran goleador en el 2 a 0 a los 92’. “Ahora vamos por la Libertadores otra vez”, también adelantó trazando más desafíos. “Ojalá conservemos este espíritu para ir por este camino de objetivos tan altos que nos proponemos”, se sumó Ponzio, el capitán y símbolo, el futbolista más campeón con la banda roja.

Ahora sí, a descansar

El plantel millonario jugó el último partido del semestre y ahora se tomará unos días de licencia antes de retomar el calendario, el martes 23 de julio ante Cruzeiro por la Copa Libertadores y enseguida el comienzo de la próxima Superliga y la Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza. Claro que Armani, Palacios, Casco y Suárez seguirán trabajando, en este caso para la Copa América. Ellos no tendrán casi vacaciones.