Con Gio, ahora sí

La desazón del Mundial de Rusia ya quedó atrás. O no. Habrá que ver qué piensa Giovani Lo Celso, que de ser seguro titular en el debut ante Islandia fue literalmente colgado por Jorge Sampaoli y no sumó ni un minuto cuando parecía que iba a encabezar la renovación. Pero pasada esa inentendible decisión del Zurdo, ahora el ex volante de Rosario Central y actual de Betis, tendrá la chance de empezar a edificar su revancha. Claro que será el primer amistoso de valore relativo. Hasta técnico interino tendrá el equipo albiceleste, pero no hay dudas de que para él será una chance inmejorable de seguir mostrándose. La cita será en la medianoche de hoy, en el Coliseum de Los Angeles, ante la débil Guatemala. Todo sirve, claro. Lo Celso fue titular en la previa al Mundial y también estuvo entre los once hasta el penúltimo día de ensayo, pero no jugó con Islandia y nunca más. Alguna vez Gio responderá qué pasó. Pero Lionel Scaloni, el DT que quedó del cuerpo técnico de Sampaoli, lo pone de entrada, en un grupo de debutantes y jugadores jóvenes que deben hacer camino al andar.

No hay que aclarar a esta altura que comienza una nueva etapa. Más allá de que Lionel Messi se agregue o no el año que viene, está claro que habrá una renovación, ya sin Javier Mascherano o Lucas Biglia, aunque habría que incluir a otros también. Esta noche será Guatemala, el martes Colombia (sin José Pekerman), una prueba sin dudas más importante.