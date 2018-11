Con De Felippe peleará por no descender

Hay un antes y un después en la vida deportiva de Newell's luego de la eliminación ante Central por la Copa Argentina. Aquel que no entienda lo estrepitoso del episodio del jueves no es hincha rojinegro o vive en otra ciudad que no es Rosario. Obviamente que sólo se escribe de fútbol y nada más. Igual, preocupa la ligereza con la que Omar De Felippe procesó semejante derrota ante el rival que más les duele ver festejar a los simpatizantes leprosos. Bajo ninguna circunstancia, De Felippe puede radiografiar lo que pasó con una declaración como si fuera alguien que cayó justo en la cancha de Arsenal desde un plato volador: "Ahora nos vamos a concentrar y a preparar el partido contra Racing". No debió decir eso. Fueron palabras calcadas a las que utilizó el chileno Juvenal Olmos cuando Central también eliminó a Newell's de la Copa Sudamericana en 2005.

Claro que lo peor de De Felippe no es su capacidad discursiva. Tampoco está obligado a declarar públicamente lo que no siente. En todo caso, lo más reprochable del ciclo es su casi nula influencia para armar un equipo competitivo. Es un entrenador que claramente no está a la altura de conducir a Newell's. Porque hace más de seis meses que está sentado en el banco y el equipo luce progresivamente entrampado. Nunca jugó con autoridad y cuando ganó no lo hizo gracias a un soporte colectivo. Los dirigentes rojinegros deben plantearse seriamente cortar cuanto antes con esta hemorragia de malos rendimientos y resultados. Si no paran este derrumbe con De Felippe, Newell's tiene grandes chances de meterse en este torneo en la telaraña de los promedios. O cambian de entrenador antes de que sea demasiado tarde o Newell's peleará por no descender. También es cierto que hay jugadores del montón que ayudan en la tarea para que De Felippe fracase. Pero también es verdad que Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Huracán, Aldosivi y otros equipos tienen menos que Newell's, pero juegan más y mejor que Newell's. Por eso toda la responsabilidad es del entrenador. En realidad, el técnico siempre es el hacedor o el culpable de todo. Los equipos juegan como quieren sus técnicos. Y si Newell's sigue con De Felippe deberá convivir indefectiblemente con la tabla de los promedios.