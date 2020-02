Es mediodía de domingo y en el aeropuerto de Santiago de Chile el movimiento de pasajeros es intenso. Pero al equipo argentino de Fed Cup no le altera la paciencia. Check-in, sala de embarque y los primeros mates a cargo de la rosarina Nadia Podoroska. Al principio la acompañan Guillermina Naya y Pedro Fermanelli (prensa), pero después la ronda se hará gigante. Son un equipo. El equipo argentino que no puede dejar de sonreír. Y es porque lo que acaba de conseguir, jugando entre miércoles y sábado, fue enorme. Logró ganar la Zona Americana I de punta a punta y se dio la chance de estar en los playoffs del 17 y 18 de abril por el Grupo Mundial II. Con ello, la posibilidad ineludible de soñar con las finales de Budapest 2021. Con la élite de la élite del tenis mundial. Del otro lado de la línea, con la mano que no demora el mate, la Rusa Podoroska, quien hoy cumple 23 años, empuña el teléfono. Se ríe aún más en la charla con Ovación y sobre todo analiza con soltura lo que dejaron estos días de tenis al máximo. Fue la gran figura en su vuelta al equipo luego de tres años aunque no lo asume tan así. De otra cosa no tiene dudas: esta vez la Fed Cup se disfrutó como nunca. Así lo demuestra: "Tanta emoción en el festejo final es por sentir que podemos estar". ¿Dónde? En esa élite. La Rusa además habló del trabajo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), el lugar que por fin entiende que se le está dando al tenis femenino y del rol, vital y ejemplar, de Mercedes Paz como capitana. Hoy, de paso rápido por Rosario, seguro habrá celebración con asado mediante. Aunque deja en claro que el mejor regalo ya llegó. Y se lo dio la Fed.

¿Por qué creés que se pudo ganar con tanta contundencia esta Zona Americana I? O al menos eso pareció de afuera, de hecho lo hicieron invictas.

Sí, fue contundente el triunfo. Porque fijate que el otro equipo que clasificó a playoffs fue México (había dos plazas en juego) y nosotras le ganamos. En los últimos tres días ganamos con los singles. Creo que eso marca un poco la contundencia del triunfo, se debe fundamentalmente al nivel con el que pudimos jugar tanto Paula (Ormaechea) como yo, como Vito (Victoria Bosio) en esa especialidad (completaron el equipo Guillermina Naya y Lourdes Carlé). La series eran muy parejas, había muchos equipos muy buenos y ganarles con esta contundencia genera mucha tranquilidad.

¿Cómo te sentiste en tu regreso al equipo luego de tres años y en un momento tan especial, con un inicio de 2020 formidable, con dos títulos, estando 171ª del ránking WTA?

Siempre es muy lindo jugar Fed Cup, aunque ya me había olvidado un poco de lo que se sentía, de lo que era compartir una semana en equipo, si bien había tenido la experiencia de los Juegos Panamericanos el año pasado (ganó la medalla de oro), pero ahí éramos sólo tres jugadoras, es diferente. Estoy muy contenta por todo lo que se lleva este equipo de Chile. Este fue el primer año, desde que juego Fed Cup, en el que viajamos completos, se habrá visto en las fotos: cinco jugadoras, capitana, subcapitán, masajista, kinesióloga, presidenta de delegación en representación de la AAT, jefe de prensa, mucha gente. Eso habla muy bien de la nueva dirigencia de la asociación, esto marca una diferencia respecto de otros tiempos y más allá de los resultados. Hablo por mí, pero siento que esta vez sí se le está dando un lugar al tenis femenino.

¿Te sentís líder en este equipo pese a que fuiste el single 2 porque se consideró el ránking anterior al abierto de Australia y ahí Paula Ormaechea te superaba?

¿Se siente así por el momento que atravesás?

No, la verdad es que no me siento líder, para mi Paula tiene mucha experiencia en este tipo de competencias, mostró un nivel muy alto y creo que ella es la líder de este equipo con su historia y trayectoria en Fed Cup.

¿Qué tan conscientes son ya por haber podido devolver a Argentina a unos playoffs tras tanto tiempo?

Me parece que tanta emoción en el festejo final fue por eso, por sentir que podemos volver a estar en los playoffs después de tanto tiempo, por poder tener un equipo competitivo, del nivel que mostramos esta semana. Y sobre todo lo que a mí me gusta mucho es este cambio que veo, el compromiso de parte de la AAT al confiar y apostar por el tenis femenino argentino.

¿Se piensa en el sorteo?

¿Se piensa en abril?

Obviamente que estamos expectantes del sorteo de este martes (con los qualifiers perdedores del fin de semana), porque se define contra quiénes jugamos y si somos locales o no, estamos pendientes de eso.

¿Se prefiere un rival o

se prefiere la localía?

Tener la localía sería algo muy lindo y que preferimos, ¿no? Preferimos ser locales más que viajar a otro país.

La pregunta es recurrente desde el año pasado cuando asumió pero, ¿hay que seguir diciendo cuán clave es

Mecha Paz como capitana? ¿Ella es la artífice de este compromiso que se ve?

Mecha es la gran impulsora de este cambio, claro que es un cambio que se realiza en equipo, necesita de la mano de los dirigentes, de mucho apoyo, de las jugadoras, pero es una persona muy comprometida, que tiene una energía, una vibra muy positiva, un espíritu con lo que hace que es admirable. Estoy muy contenta de tener a Mecha como capitana, por cómo es como persona y porque creo que tiene mucho que ver en todo esto.

Estuviste en los dos momentos, hace cuatro años cuando Argentina descendió y ahora. Cuando pasó aquello dijiste que dolorosamente ese era el lugar en el que había

que estar. ¿Qué pensás hoy?

Aquel descenso fue un golpe duro, obviamente, y se dio en una serie muy complicada (ante EEUU, con las hermanas Williams) y en mi caso cumplía otro rol en el equipo, más secundario. Hoy no, hoy pienso que Argentina tiene un equipo para pelear en los playoffs. Va a depender de qué país nos toque como rival pero si logramos tener este equipo creo que tenemos chances de pelear.

¿A cambio de todo lo que dejaste en la cancha en estos días el grupo te tiene que regalar la torta de cumpleaños, como mínimo?

(Risas) ¡No, la torta no me la van a pagar porque ya voy a estar en Rosario! Pero creo que el gran regalo fue esta semana, ha sido muy linda, de disfrute en equipo, con todas las comodidades. Vuelvo por eso a dar las gracias a esta nueva AAT. Y al equipo.

Horizonte de rivales durísimos

De los ocho posibles rivales de Argentina en los playoffs, tres tuvieron esta semana a campeonas de Grand Slam entre sus filas: para Japón jugó Naomí Osaka (US Open 2018 y Australia 2019, además ex Nº 1 del mundo); para Letonia lo hizo Jelena Ostapenko (Roland Garros 2017) y para Canadá, Bianca Andreescu (US Open 2019).