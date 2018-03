De las 9 derrotas leprosas en la Superliga, 8 fueron por la mínima diferencia. El 0-1 que le quitó muchos puntos: inmerecidos varios, según Llop y el nuevo entrenador

Newell's debe hacer foco en "el orden defensivo", fue otra de las premisas impuestas por Omar De Felippe a su llegada. También dijo, al igual que lo hizo reiteradas veces Juan Manuel Llop, que el equipo perdió muchos partidos por apenas 0-1. Y es verdad. Ocho de las nueve derrotas en la Superliga fueron por ese resultado. Unicamente Estudiantes lo goleó, le pegó duro con un 4-2. Es más, Racing fue el otro equipo que le hizo más de un gol, en el 2-2 en el Parque. Ningún otro, más allá de que sólo conservó el arco invicto 4 veces, en tres 0-0 y en la victoria por 2-0 sobre Olimpo, allá en la lejana 3ª jornada.

Para un equipo que pelea en la zona baja de la tabla, que sólo acumula 17 puntos en 18 partidos, la cantidad de goles recibidos es muy baja (sólo a 10 equipos le convirtieron menos). Para un conjunto que no encuentra un buen rendimiento, que no convence con su juego, que no tiene una defensa armada, que cambió de técnico..., haber sufrido 18 goles en 18 partidos es una cifra sorprendente. Obvio, por lo baja.

Uno de los secretos está en buenas actuaciones del arquero Luciano Pocrnjic, más allá de que viene de "comerse" el gol en la reciente derrota en la cancha de Banfield. El futbolista que no estará en el debut de Omar De Felippe como DT leproso y que será reemplazado por Nelson Ibáñez, quien respondió bien ante Arsenal (2-1) y Estudiantes (2-4), pese a soportar 5 tantos.

La otra virtud fue en los inicios del torneo cuando aún estaba Nehuén Paz como marcador central, cuando Bruno Bianchi mostró su mejor versión antes de este 2018 en el que empezó con el pie izquierdo, justo el que se desgarró y por eso también estará ausente el lunes ante los sanjuaninos. Y se perderá varios partidos más, igual que Pocrnjic.

Una defensa que además tuvo variantes con la partida de Milton Valenzuela, a quien reemplazó Fernando Evangelista en el lateral izquierdo. Que tiene como fija por la derecha a un José San Román que en este 2018 no conservó el mismo nivel que en 2017. A la que se sumó Fabricio Fontanini para aportar experiencia en la zaga. En la que apareció el juvenil Joaquín Varela con los altibajos lógicos, que le dio el triunfo con un zapatazo en el último minuto ante el equipo de Sarandí, pero que también falló en varias marcas que finalizaron con goles en el arco leproso. El pibe que le había ganado el puesto a Bianchi, el que lo perdió ante Banfield, el que lo recuperará ante San Martín por la lesión del mismo Bianchi.

Un esquema defensivo del que también participan los mediocampistas, lógico, pero que es cuestión de otro análisis. Una realidad defensiva a la que De Felippe deberá encontrarle la fortaleza para que Newell's no siga dejando tantos puntos en el camino. Por más que 8 de las 9 derrotas en la Superliga fueron apenas por 0-1.

En cancha de Banfield. El último 0-1 rojinegro fue el domingo frente al Taladro.