Con el equipo ya definido

Llop hará dos variantes ante Central. Varela reemplazará a Paz y vuelve San Román. Sarmiento no se lo pierde

Newell's tiene casi todo definido desde hace varios días y sólo resta la confirmación oficial. Que Brian Sarmiento estará en el clásico el domingo es cosa juzgada y que Joaquín Varela ocupará la zaga central también es una certeza. Igualmente, siempre queda la puerta abierta a algún cambio de último momento por si ocurre una contingencia. De no suceder nada, el diez leproso estará más allá de que fue cuidado durante los últimos días desde el encuentro con Racing. Y el pibe tendrá la chance de debutar en el partido más importante de la ciudad.

En números Juan Manuel Llop hará dos modificaciones en la formación con respecto al juego con la Academia. Uno obligado y otro táctico. Por el suspendido Nehuén Paz ingresará Varela, quien es "casi un hecho que estará el domingo", le confiaron a Ovación desde el entorno rojinegro. El juvenil de 18 años hace tiempo es seguido por el técnico y lo considera un jugador de "buen pie, alto y de buena entrega". Si hasta el propio entrenador le manifestó a este diario en la edición de ayer que "si no ponés a un jugador no vas a saber cómo juega". Una frase que sirve para ratificar la idea de incluirlo entre los once, más allá de que se trate del clásico. A la vez, hay que tener en cuenta que muchas alternativas no tiene. La idea de retroceder a Juan Manuel Sills a la zaga no lo sedujo porque en ese caso debía hacer dos movimientos en el equipo, cosa que desechó rápidamente. La otra variante es la vuelta de José San Román por Facundo Nadalín.

La roja que recibió Paz contra Racing le generó un dilema al entrenador, pero lejos de preocuparse tomó una determinación rápida sin enroscarse en la locura o bronca que podría generar la baja de un jugador titular. Y recurrió a la reserva para rescatar a Varela y mandarlo al ruedo. Que tenga que anular a Herrera o Ruben, dos jugadores de mucha experiencia, que pueden sacar ventaja ante la inexperiencia del pibe. O no. Las ganas y el deseo de aprovechar la oportunidad lo pueden transformar, quizás, en una de las sorpresas. Habrá que ver lo que sucede el domingo.

Mucho se habló también en la semana de Sarmiento, si iba a llegar o no más allá de que el propio futbolista había dicho que el sábado salió por precaución. Claro que al no entrenar algunos días con normalidad generó cierta incertidumbre para el mundo exterior, no para el Chocho que tenía en claro que no se perdería el clásico.

No hay misterios en la previa ya que el Chocho Llop tiene en mente los nombres elegidos para el partido en el Gigante desde el fin de semana. Sin demasiadas especulaciones ni recurriendo a ocultar los nombres. Tampoco, al igual que Central, tiene para sorprender a último momento con un futbolista que rompa algún esquema.

Joaquín Torres renovó hasta 2021

El juvenil Joaquín Torres llegó a un acuerdo con la dirigencialeprosa y ayer firmó un contrato que lo ligará a la entidaddel Parque hasta junio de 2021. En las últimas semanaslos directivos decidieron resolver la situación de contractual de varios jugadores que están en primera división o siendo tenidosen cuenta por Juan Manuel Llop y, de esa manera, evitar que puedan ser seducidos por otros clubes. Otro que renovó portres temporadas es Nicolás Temperini. Por otro lado, el plantel leproso hoy entrenará por la mañana en el predio de Bella Vistay al mediodía el Chocho hablará en conferencia de prensa.