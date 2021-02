Con el clásico de Santa Fe arranca la Liga Argentina de básquetbol

Los otros equipos que intervendrán en ese escenario son Sportivo América de Rosario, Tiro Federal de Morteros, Echague de Paraná, Independiente de Santiago del Estero, Villa San Martín de Resistencia y Central Argentino Olímpico de Ceres.

Unión, bajo la conducción del DT Juan Francisco Ponce, concretará su octava temporada consecutiva en el básquetbol argentino de la segunda categoría

El conjunto albirrojo consiguió reforzarse bajo los tableros, con las llegadas del ala pivote Sebastián Uranga (ex Estudiantes de Concordia, Obras Basket y Ciclista Juninense) y del interno Cristian Scaramuzzino (San Martín de Corrientes).

Entre los Sub-23, en tanto, el base Gastón Bertona (ex Obras Basket) y el alero Jerónimo Díaz Muller asoman como importantes piezas de recambio.

“Es un orgullo volver a competir esta temporada con un equipo que tendrá como principal objetivo ser protagonista”, dijo el DT Ponce.

Por su lado, Colón asomará con su primera incursión en la Liga Argentina, tras llegar a un acuerdo y adquirir plaza.

El armado del plantel “sabalero” quedó a cargo del DT Ricardo De Cecco (ex Salta Basket), quien volverá a “trabajar en la ciudad que estoy radicado hace muchos años”.

“Lo tomo con alegría y responsabilidad. Ojalá seamos parte de un proyecto ambicioso para que Colón pueda resurgir en el básquetbol”, se ilusionó el entrenador rojinegro ante la requisitoria de Télam.

“Intentaremos ensamblar un equipo con jugadores de experiencia y otros juveniles. Ojalá logremos los objetivos que es meternos entre los ocho para jugar play offs”, expresó.

El conjunto “sabalero” tendrá como una suerte de jugador franquicia al experimentado perimetral Diego García, de 41 años, con pasado exitoso en Ben Hur de Rafaela, Quimsa de Santiago del Estero y Peñarol de Mar del Plata. El base vistió, curiosamente, la camiseta de Unión en la temporada 2019-2020.

También estará el alero Agustín Carnovale (ex Echague de Paraná), el pivote cubano Pedro Bombino Parada (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) y los sub 3, Tomás Gutiérrez y Joaquín Ríos, ambos ex Atenas de Córdoba.