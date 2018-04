La vuelta al trabajo del plantel de Central no será una más. Luego de la actuación de papel en Florencio Varela, que generó la renuncia de Leo Fernández, la dirigencia auriazul se reunió ayer a media mañana con José Antonio Chamot para comunicarle que fue el elegido por la comisión para hacerse cargo del equipo hasta que finalice la competencia regular. El Flaco aceptó con placer y sin poner reparos el exigente desafío que tendrá de ahora en más. Hoy será presentado formalmente en el country de Arroyo Seco junto al grupo de colaboradores (ver aparte), mientras que el sábado tendrá el primer gran examen cuando reciba a Arsenal. Aunque todos los cañones apuntan al crucial partido copero en Brasil ante San Pablo por la Sudamericana. Según confiaron algunos directivos, una vez que el calendario futbolero canalla baje la persiana tratarán de ir a la carga por un entrenador. En la lista de las posibilidades quien figura en el borrador virtual en primera fila es Edgardo Bauza, tal como anticipó Ovación la semana pasada. Pero la misión de repatriar al Patón no será nada compleja (ver página 3).

"Hubo una charla con Chamot en la sede. Se pusieron algunos puntos sobre la mesa y se consensuó que asuma momentáneamente hasta que termine la participación del equipo en las distintas competencias que tenemos por delante. Se le remarcó que sólo será de manera interina y que era un caso distinto a la situación que vivimos en su momento con Leo (Fernández), quien venía trabajando desde hacía mucho tiempo en el club y estaba a cargo de la reserva desde hacía tiempo", confió el director deportivo Mauro Cetto en comunicación con Ovación.

El Colorado además aseguró que "el cuerpo técnico lo armó el Flaco. No pusimos ni sugerimos ningún nombre. Lo que nos pidió José fue sumar al Pelado Boggio, quien se desempeña en las inferiores, porque lo conoce y considera que ven el fútbol de la misma manera".

Si bien el Flaco optó por mantener el perfil bajo y no formular ayer ningún tipo de declaración hasta luego de asumir, lo cierto es que la elección fue por decantación. Porque en verdad es uno de los pocos que tiene hoy en día la espalda fuerte para estar al frente de un plantel que desde hace un tiempo no encuentra el rumbo, por más que la campaña de Leo Fernández fue más decorosa que la realizada por Paolo Montero y la última etapa comandada por Eduardo Coudet.

De hecho, Central sentirá la próxima temporada la pobre cosecha del Chacho y del uruguayo en la tabla de los promedios. No es para alarmarse de entrada. Pero la dirigencia tendrá que ocuparse del tema y deberá no errarle en la contratación del próximo entrenador como tampoco en los refuerzos.

Claro que un nuevo paso en falso en cuanto a la elección del DT podría reavivar viejos fantasmas que perduran en Arroyito. A eso hay que sumarle que es un año electoral. Y hay dirigentes que aspiran a ocupar el trono que hoy ostenta Raúl Broglia, pese a que a la hora de las declaraciones todos hacen eje en la continuidad del proyecto. Pero por dentro cada uno tiene otro objetivo en mente.

Mientras tanto, la realidad marca que hoy el entrenador de Central es José Antonio Chamot. El Flaco es el sucesor de Leo Fernández tras el consenso de la dirigencia. Tendrá un paso efímero pero intenso. Asumirá hoy temprano.

Y deberá arremangarse porque tiene varias paradas bravas. El próximo sábado se presentará en el Gigante ante Arsenal. Luego deberá emprender viaje hacia Brasil, donde le espera el partido del semestre para el club. Porque los canallas visitarán a San Pablo. Será por el encuentro de vuelta de la Copa Sudamericana tras el empate sin goles el Arroyito.

A eso habrá que sumarle que después se presentará en La Plata ante Estudiantes para cerrar la temporada de la Superliga. Lo que resta definir es si los auriazules afrontarán también el desafío por Copa Argentina como se especula. Mientras que luego Chamot dejará la vacante y volverá a ocuparse de lleno a la reserva, tal como quedó estipulado ayer tras la reunión que hubo en la sede canalla.

Los laderos del ex defensor canalla

La cabeza del cuerpo técnico de Central será José Antonio Chamot. El Flaco estará secundado por Alberto "Pelado" Boggio y Adrián Dezzotti. El principal preparador físico será Adrián Gerónimo, quien tendrá como ayudante a Raúl Festa. El entrenador de arqueros continuará siendo el Rifle Hernán Castellano. Mientras que Francisco Senor se mantendrá al frente del área análisis.