Boca retoma la Superliga el domingo, en La Bombonera, para medirse ante Independiente. Y ayer el xeneize se encontró con una noticia disciplinaria: Ramón Wanchope Abila recibió un partido de suspensión por su expulsión en el duelo amistoso ante Universitario de Perú, pero como cumplió ante Paranaense podrá ser de la partida ante el rojo.

El delantero, autor de un gol en ese encuentro, fue castigado con la tarjeta roja por discutirle al árbitro Néstor Pitana cuando faltaban pocos minutos para el final. De acuerdo al informe, el atacante se dirigió al referí en “términos descomedidos”. De esta manera, Miguel Russo podrá contar con él, sin problemas, para el primer partido oficial del año ante el rojo.

En tanto, Russo tiene otra preocupación porque ayer Esteban Andrada volvió a entrenarse de manera diferenciada y está en duda su presencia. El arquero no practicó a la par de sus compañeros debido a que se recupera de un esguince de ligamento lateral interno de rodilla derecha y realizó trabajos primero en el gimnasio y luego en kinesiología.

El guardavalla no jugó en ninguno de los dos encuentros amistosos que el conjunto de La Ribera disputó durante la pretemporada, ante Universitario de Lima y frente a Athletico Paranaense. La idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco, no exigirlo, ver cómo evoluciona y mañana el entrenador evaluará si está o no en óptimas condiciones para jugar. Si no lo hará Marcos Díaz.