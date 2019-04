Comienzo con récord de goles

Récord. En los ocho partidos de la primera fecha del torneo de fútbol femenino de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) se convirtieron 61 goles. Fue la jornada con más goleadas de las 36 que se llevan jugadas desde 2017. Central A llevó por delante a San Telmo de Funes con un contundente 14 a 0. Argentino apabulló con un 6 a 0 a María Reina. Botafogo venció 8 a 0 a Defensores y por el mismo marcador le ganó Provincial a Renato. Alianza Sport arrolló 7 a 0 a Santa María y Newell's le dio vuelta el resultado a Coronel Aguirre con un 4 a 3 que incluyó un tanto olímpico. A todas esas goleadas se sumaron un empate entre Social Lux y Peñarol, que terminó 3 a 3, y el triunfo de Pablo VI sobre Semillero por 3 a 2. Ovación dialogó con algunos técnicos y goleadoras para analizar tanta contundencia. ¿Qué develan esos aplastantes resultados? ¿Sólo de lo deportivo habla el gol?

La canalla Paula Salguero juega de 9, tiene 21 años y está desempleada. El domingo hizo cuatro goles, uno de ellos de penal, y cree que los resultados dispares harán que "el contrincante quiera mejorar". Su entrenadora, Rosana Gómez, opina que la goleada de la primera fecha habla de las diferencias futbolísticas pero también de las económicas. "Hay equipos que comenzaron a practicar en marzo y con entrenamientos escasos: todo está muy difícil. Y este año los tiempos se alargaron 10 minutos cada uno y sobrellevarlos, sin buena preparación física, se hace bravo".

Sobre los 20 minutos que se agregaron a los partidos de ARF, a tono con AFA y Conmebol, también se refirió el técnico de Provincial, Oscar "Pocho" Di Benedetto.

"Hay diferencias grandes entre clubes como Central, que juega la Copa Santa Fe y tiene intenciones de jugar en AFA, y los clubes chicos, donde los delegados hasta hacen de técnicos y preparadores físicos, con consecuencias a largo plazo, y cuando se agregan tantos minutos de juego, se nota: las chicas terminan muy cansadas y acalambradas", dijo el técnico de la goleadora del rojo, Natalia Munafo, de 38 años, casi fundadora del fútbol femenino en la ciudad, autora de tres goles (uno de sombrerito, por arriba de la cabeza de la arquera contraria) y además taxista.

Otra jugadora que la "dibujó" el domingo fue la mediocampista leprosa Ayelén Gigena, de 23 años. "Quise hacer una jugada que habíamos practicado pero, como no se me acercó rápido nadie, probé al arco y entró", dijo la autora del gol olímpico con el que Newell's le empató el partido a Coronel Aguirre antes de ganarlo definitivamente con otro tanto de ella, más dos de Eugenia Ramírez.

"Ojalá que estas goleadas no desalienten, se siga trabajando y se achiquen las diferencias, ojalá sea un motivo para que los clubes inviertan y se involucren en el fútbol femenino", dijo el ténico rojinegro Mariano Faurlin.

El entrenador del Parque habló de los clubes pero algunos sugirieron también la necesidad del apoyo del Estado o de fundaciones hacia el deporte amateur; una posible solución al destino irremediable de que terminen jugando sólo los que puedan pagar.

"La Rosarina nos da pelotas y camisetas e impulsa este fútbol. Pero hay que pagar árbitros y eso implica casi 4 mil pesos al mes, algo costoso para algunos clubes. Tanto como los fichajes, los pases y el apto físico para muchas jugadoras. Si, por ejemplo, un sponsor como el Banco Municipal pudiera pagar los árbitros sería una gran ayuda", apuntó Armando Betral, entrenador junto a Marcelo Gramajo en Argentino. Ambos técnicos de Verónica Acuña, de apenas 15 años, la goleadora salaíta 2018 y una de las de este domingo.

Los fichajes en la ARF cotizan los 350 pesos, un pase 850 pesos y el apto físico unas monedas más, tan difíciles de juntar para algunas chicas de las dos zonas de 22 equipos de la segunda división, al punto que aún no pudieron comenzar a jugar el torneo. Eso sí, el fichaje es fundamental porque protege con un seguro a cada jugadora.

En Alianza, cuatro de los siete goles salieron del pie derecho de Daiana Potenza, la capitana de 18 años que ayer jugó de 10. "Trabajo haciendo muebles para niños con mi tía y con eso me pago la cuota del club", dijo la jugadora. Y sobre el esfuerzo deportivo y económico se explayó su técnico, Fernando Losada.

"Llevamos tres años de competencia, pudimos contar con refuerzos, pero tenemos un equipo corto: a muchas les cuesta pagar la cuota tanto como costearse los traslados a las cuatro sedes para jugar (Renato, Cosecha, Bella Vista y Peñarol). El fútbol femenino no arrastra aún tanto público como las inferiores y el masculino, por eso es importante el apoyo y el acompañamiento de la prensa, para tener más visibilidad".

El próximo domingo 7 se enfrentarán por la 2ª fecha Central vs. Santa María, Social Lux vs. Botafogo, Argentino vs. San Telmo, Newell's vs. Peñarol, María Reina vs. Def. Unidos, Alianza vs. Provincial, Renato vs. Pablo VI y Semillero vs. C. Aguirre.