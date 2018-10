Colón le quitó el invicto a River en el Brigadier López

Y un día perdió River. Justo en un partido en el que no mereció dejar el invicto de 32 encuentros, pero Colón supo aprovechar la ocasión que tuvo y ganó con un gol del ingreso Bueno. Ahora, el conjunto de Marcelo Gallardo deberá enfocarse en la semifinal del martes contra Gremio en el Monumental por la Copa Libertadores.

No fue para que River dejara el invicto que supo construir a fuerza de triunfos. Hacía desde febrero que no perdía. Aquella vez fue contra Vélez en Liniers. Sobre todo no lo mereció porque le manejó la pelota a Colón cada vez que se activaba Fernández. De los pies de Nacho salía lo mejor del equipo de Gallardo. También Pratto y De la Cruz se las ingeniaban para complicar a una defensa que no lucía del todo segura cuando el ataque se inclinaba por el lado de Clemente Rodríguez.

De la Cruz tuvo una buena chance en el primer tiempo, tras una devolución de taco de Pratto, pero el uruguayo definió cruzado y desviado.

Colón contestó con una oportunidad que el palo salvó a Lux. Primero tras un remate de Changalay y luego con uno de Correa.

Recién cuando promediaba el segundo tiempo, River se pareció más al equipo que quiere pelear en todos los frentes. Ese tiempo coincidió con la prepotencia de Moreira para proyectarse cada vez más, pero el que golpeó fue Colón. Llegó un centro al área de Lux, remate y palo, le quedó al ingresado Bueno, quien lo único que hizo fue empujarla. A partir de la desventaja fue todo cuesta arriba para River. Se terminaba el invicto de 32 partidos. Intentó reaccionar con centro al área y con una atropellada de Pratto. Pero no alcanzó. Ya era demasiado tarde para, aunque sea, empatarlo. Colón tuvo el mérito de aprovechar las pocas chances que generó y luego defendió esa ventaja como pudo. River no fue el de siempre y sufrió ese dolor de la caída que hacía mucho no sentía.