Hoy puede ser un gran día para Colón, que desde las 21.30, en el Mineirao de Belo Horizonte, se jugará ante Atlético Mineiro la chance de estar en la primera final de un torneo internacional en sus 114 años de historia. Será la vuelta de una serie semifinal que los sabaleros ganaron 2 a 1 en la ida y ahora necesitan un empate o un triunfo para pasar a la definición de la Copa Sudamericana. Si bien no confirmó el equipo, el DT Pablo Lavallén dejó en claro que no habrá cambios con respecto a los once que estuvieron en la ida.

El equipo santafesino está a las puertas de algo grande y todo el pueblo sabalero vibra y enloquece. Aunque en la Superliga anda penando en la zona baja de la tabla y los promedios, estar a "90 minutos de algo histórico", como dijo el DT Lavallén, moviliza a los rojinegros santafesinos, que llegaron a Brasil en gran número y se espera que estén colmadas las 4 mil localidades que dispone el club sabalero.

Mañana por la mañana, el plantel regresará en vuelo chárter a Argentina pensando en el partido de la 8ª fecha de la Superliga, ante Argentinos en Santa Fe el próximo lunes.

La delegación sabalera ya está instalada en Belo Horizonte velando armas para el partido de esta noche y Lavallén confirmó el equipo al hablar con la prensa. "No hay ninguna duda de quiénes son los once que van a jugar. Tras el último entrenamiento están todos bien, desde lo físico llegamos muy bien", aseguró.

"Para nosotros como club y como cuerpo técnico es muy importante alcanzar la final, ya que llegaríamos por primera vez en la historia con Colón. Soñamos con alcanzar el título. Estamos a 90 minutos de hacer algo histórico y tenemos ese gran reto", explicó el entrenador.

"Los jugadores están muy bien, muy motivados. Tuvimos una seguidilla importante y hay cansancio, pero estamos muy bien de ánimo. El partido que jugamos el jueves pasado arrancamos perdiendo y lo dimos vuelta, eso nos cargó de energía para saber que si hacemos un planteo inteligente y dejando todo hasta el último minuto tenemos chances de llegar a la final", analizó.

Además, Lavallén contó cómo está Pulga Rodríguez, quien sufrió la pérdida de su padre tras luchar largamente contra una enfermedad: "Lo vemos muy metido. Es un jugador que a los 34 años tiene la posibilidad de jugar una final internacional y no quiere desaprovecharla. Es un referente y, más allá de lo que le pasó, siempre tira para adelante y le da ánimo a los demás. Esperemos que pueda tener una noche consagratoria como la que tuvo en Santa Fe".

Por último, el DT dijo que no espera un clima muy amigable en Brasil, aunque si los hinchas locales pretenden que no descansen no la tendrán fácil: "Estamos en un piso 22, si van a tirar petardos van a tener que ser cañitas voladoras bastante fuertes para llegar, ja", cerró.