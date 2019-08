Colazo quiere estar cuanto antes

Nicolás Colazo fue el último refuerzo en llegar y es por eso que corre desde atrás la carrera por un lugar en el equipo. Pese a ello, el lateral volante cree que el parate por las elecciones le jugará a favor. “Venía entrenando porque uno es un profesional, pero estas dos semanas me vienen muy bien. Con la pelota puedo estar mucho mejor”, destacó.

El martes jugó los 30 minutos que el equipo alternativo realizó ante Sarmiento de Junín. Lo hizo como marcador de punta por izquierda, que es uno de los puestos en los cuales puede desempeñarse. Es más, siente que la lucha será “más con Brítez” que con Zabala.

“Supongo que pelearé más el puesto con Emanuel, pero uno trata de que la competencia sea sana. Brítez lo hizo muy bien en Tucumán y también ante Talleres. Yo vengo a sumar y después Cocca tomará la decisión”, destacó el ex Tigre.

Pero lo dicho, el parate del próximo fin de semana le ayudará para aproximarse a su mejor condición física, lo que lo ilusiona para contar con una chance para el choque frente al Ciclón. “No lo hablé con Diego, pero quiero estar cuanto antes. Igualmente es una decisión del técnico sobre cómo me vea y por cómo yo me sienta”, dijo. Y agregó: “Antes de venir tuve una charla con el entrenador, me dijo que podía jugar como marcador de punta o más adelantado. Yo quiero ponerme bien y estar a disposición. Donde haya un espacio quiero estar”.