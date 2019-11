"Cocca y Gordillo me dicen que me tome un segundo más"

La corrida de casi 40 metros de parte de Lucas Gamba que terminó con una definición formidable no fue una más. Fue la instancia que le sirvió al delantero para afianzar su relación con el gol, pero fundamentalmente que le permitió al equipo pararse de otra forma ante un rival que hasta ese momento lo había complicado bastante. Fue el grito con el que Central rompió el partido y volcó el trámite a su favor. Objetivamente fue simplemente un gol, pero con la subjetividad a flor de piel se trató de una definición con una factura de alta gama, de la que el propio jugador no intentó hacer alarde. Más bien todo lo contrario. “Cocca y Godrillo siempre me dicen que me tome un segundo más”, fue la frase que tiró en el diálogo con Ovación.

Tampoco sería del todo justo aislar por completo el gol de ayer. Porque este presente de muchísima más calma se debe, en gran parte, a la victoria frente a River, en la que justamente Gamba fue quien aprovechó una de las pocas chances que tuvo el canalla en el Monumental de Núñez. “Siempre trato de hacer lo mejor para el equipo, si vienen los goles, mejor”, destacó el atacante. En aquella oportunidad sin tanto brillo (aprovechó una mala salida en el fondo del rival y el rebote en el Colo Gil), pero resultó un gol de un impacto tremendo para el equipo, tanto desde lo numérico como desde lo emocional.

¿Cuando iniciaste la carrera tras el pase de Barbieri, ya sabías cómo ibas a terminar la jugada?

La idea era tomarme un segundo más, me lo dicen siempre Diego (Cocca) y también el Mono (Gordillo), que lo haga para que se muevan primero los defensores. Esta vez lo pude hacer. En el primer tiempo tuve una que le pegó en la pierna a un defensor y en la segunda me tomé ese segundo de más y tuve la suerte de que me salió bien.

¿Apareció el Gamba de los goles clave? Sucedió con River y ahora el que abrió el partido con Aldosivi definitivamente.

No sé si goles clave, yo lo que quiero es tener un buen rendimiento y que eso sirva para el equipo. Después, si vienen los goles, bienvenidos sean, pero lo importante es ganar. Es lo que necesitamos para sumar y salir de la parte baja de los promedios. Da lo mismo ganar 1 a 0 que 5 a 1 como ahora.

¿Te está sentando cada vez mejor la banda izquierda?

La verdad es que me cuesta un poco (risas) pero creo que es algo que hay que hacer. Mientras sea bueno para el equipo, los jugadores no tenemos más que trabajar dentro de la cancha de la forma que nos indica el técnico.

¿Empezaron a tener la efectividad que les faltó en partidos anteriores?

Es de lo que veníamos hablando, que no teníamos esa cuota de suerte porque llegábamos con claridad y producto de muy buenas jugadas, pero la pelota pegaba en el palo o convertíamos en figura a los arqueros rivales. Ahora estamos concretando esas situaciones y eso es bueno. Por supuesto que es algo que suma mucho para el grupo.

¿Aportan desde los números, pero cuánto empujan desde la cabeza estos tres triunfos seguidos?

Muchísimo. Siempre que puedas ganar ayuda para generar buena onda y gracias a eso se consiguen más triunfos. Apuntamos a seguir por este camino y aspiramos a que nos vaya bien en los próximos partidos.

¿Esta es la manera en la que tiene que jugar el equipo o al menos a la que aspiraban desde el principio?

Ojalá pudiéramos jugar todos los partidos así y marcar esta diferencia, pero vamos partido a partido. Ahora tenemos un rival durísimo como Central Córdoba en Santiago del Estero y esperemos que nos vaya bien.

Lo que sí hicieron en los últimos partidos de local fue resolverlos favorablemente.

Sí, pero acá en Central no te podés relajar nunca. Cualquiera le gana a cualquiera y por ahí te convierten un gol y te complican el partido. Ya nos había pasado con Godoy Cruz. Pero hay que estar siempre concentrados y creo que con Aldosivi a eso lo hicimos muy bien.

¿Cuanto mejor sean los resultados en los dos partidos que quedan mayor será el oxígeno para el reinicio?

Mirá, nuestra idea es siempre ganar y pensamos en jugar los partidos para ganarlos. Nada nos gustaría más que lograr eso en los dos que nos quedan para terminar lo más arriba posible. Para nosotros siempre va a ser importante sumar de a tres.