Si equipo que gana no se toca, Diego Cocca no realizará modificaciones para el partido del lunes ante Defensa y Justicia. El presente le da la derecha al técnico para mantenerse en esa línea, teniendo en cuenta que no tiene lesionados ni suspendidos. Pero el detalle del triunfo en el último partido no es algo para menospreciar. Es que amén de alguna deficiencia que haya visto en el funcionamiento en el partido contra Gimnasia el aval hacia esos once está. Al menos por estos días. Porque ayer se realizó el primer táctico de la semana, en el que Cocca utilizó los mismos nombres, algo poco usual en los últimos tiempos. A tal punto que la última vez que pudo repetir fue contra Estudiantes y Vélez, por las fechas 10 y 11.

Por el motivo que sea, Cocca siempre metió mano de un partido a otro. Hubo casos en los que las lesiones le jugaron una mala pasada, otros en los que las suspensiones hicieron de las suyas, pero la mayoría de las veces los cambios se dieron por algún que otro bajo rendimiento o para romper con un esquema y probar con uno distinto.

De hecho, hace 10 fechas que el técnico canalla no repite la formación. La última vez fue frente a Vélez y Estudiantes (la única vez que el equipo perdió dos partidos consecutivos). Antes de eso hay que remontarse al inicio del torneo, cuando en las cuatro primeras fechas (Atlético Tucumán, Talleres, San Lorenzo y Patronato) los nombres fueron los mismos. Y después frente a Racing y Lanús (8ª y 9ª).

De todas formas no hay ningún tipo de confirmación de parte del entrenador sobre que el lunes ocurrirá eso. Apenas el pequeño indicio que dejó el entrenamiento de ayer, en el que hubo un trabajo táctico para los supuestos titulares. Con una salvedad: los que vienen siendo suplentes jugaron el miércoles un amistoso frente a Casilda Club, por lo que ayer difícilmente Cocca los hubiera podido exigir para algún trabajo futbolístico especial. Desde ese punto de vista se puede abrir una pequeña ventana para que aparezca alguna modificación.

Los puestos en los que se pueda cambiar algo no son demasiados. El repaso es rápido y entrega resultados concluyentes. Por primera vez el técnico pudo poner en cancha la defensa que considera ideal (ya con Joaquín Laso) y es por eso lo único que podría romper esa estructura es una lesión. Después, al partido lo ganó por el gol de uno de los 9 (Sebastián Ribas), de allí la prácticamente nula posibilidad de meter mano. Podría haber algún que otro reparo en el mediocampo, pero en un lugar específico. Porque Rius por derecha parece intocable, Rinaudo por el centro también y Ojeda viene de tener uno de sus mejores rendimientos desde que es titular. ¿Gamba? Pareciera ser el único apellido sobre el cual poner algún tipo de reparo, más que nada por el puesto en sí que por bajo rendimiento desde lo individual.

Hoy será tiempo de un rato más de fútbol, ya con el resto del grupo con mayor descanso, pero Cocca puede ampararse en varios puntos para repetir, en especial porque el equipo viene de ganar un partido clave en la lucha por la permanencia.

Crespo trabaja con tranquilidad

Hernán Crespo está trabajando de manera muy tranquila, sobre todo por lo que fue el triunfo de su equipo ante Estudiantes. Por eso el técnico de Defensa no tiene en los planes mover piezas de cara al choque del próximo lunes. Si eso ocurre, los once para recibir a Central serían: Ezequiel Unsain; Néstor Breintenbruch, Juan Rodríguez, Héctor Martínez y Gonzalo Piovi; Marcelo Benítez y Nelson Acevedo; Francisco Pizzini, Rubén Botta y Neri Cardozo; Juan Lucero.