El entrenador de Central, Diego Cocca, consideró hoy que el equipo "no debe cambiar nada de lo que viene haciendo" y destacó que el domingo, en el choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero habrá que adaptarse "lo más rápido posible a la cancha".

En rueda de prensa este mediodía tras la práctica en Arroyo Seco, Cocca enfrentó a la prensa y dijo que el Ferroviario "es un rival que no está sufriendo la presión del descenso, sacó muchos puntos y no divide de la misma manera. Nos vamos a tener que adaptar lo más rápido posible a la cancha. Hay que tomarlo con mucha seriedad porque estos partidos que quedan son muy importantes".

Después, el DT se refirió a los jugadores lesionados o que no están enn un ciento por ciento aptos físicamente y allí desglosó: "Riaño no se terminó de reponer, no se siente para estar y no nos va a poder acompañar. Trabajamos con un equipo, vuelve Brítez y sale Rinaudo entonces fuimos acomodando piezas. Estamos bien trabajados y estamos conscientes de que vamos a una cancha difícil".

"Esto va a ser partido tras partido y nosotros no tenemos que mirar más allá de Central Córdoba".

"Colazo -continuó Cocca- va a tener que hacer una recuperación importante, se va a perder hasta las vacaciones y va a tener que trabajar con kinesiología para que en la pretemporada pueda empezar a moverse".

Sobre lo que resta del torneo de la Superliga resaltó: "Esto va a ser partido tras partido y nosotros no tenemos que mirar más allá de Central Córdoba. Es un rival duro, difícil y nos tenemos que adaptar rápido para poder ir a buscar los tres puntos, si no lo hacemos bien, probablemente suframos mucho".

También se refirió a la situación de Matias Caruzzo de quien dijo que se le realizaron estudios "y si bien no le salió algo muscular grave, hay una inflamación del tendón que le venía molestando y no se sintió cómodo así que lamentablemente no va a poder viajar".

Acerca de Central Córdoba -rival directo en la lucha por no descender-, el entrenador canalla comentó: "Es un equipo que sabe a lo que juega, no se complica, te ataca directo, tiene buen remate de media distancia. Están muy adaptados a su cancha y saben resolver bien. Como están con confianza van a arrancar desde el primer minuto a hacer su juego".