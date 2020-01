Cocca: "No jugó porque no daba lo que necesitábamos"

Diego Cocca no atendió el llamado telefónico de Ovación, pero sí habló en TyC Sports, y le respondió a Néstor Ortigoza. Apoyado en los “códigos del fútbol”, explicó su postura: “Le dije las cosas en el vestuario y debía quedar ahí, pero ya es la segunda vez que habla y no puedo dejarlo pasar otra vez”. Entonces, el actual entrenador canalla detalló los motivos por los cuáles cree que “el jugador confunde que no lo tuviera en cuenta para jugar con el hecho de que soy mala persona. No puede decir eso porque como persona no me conoce, como tampoco yo a él. Acá se trató de cuestiones futbolísticas el hecho de que no jugara”.

“Me enteré por las redes sociales de lo que dijo, igual considero que es más grave lo que tiene que ver con el supuesto dirigente por el tema de no ganar un partido que por lo que dice de mí”, destacó.

En cuanto al poco lugar que tuvo el mediocampista en el equipo auriazul con Cocca como DT, el entrenador detalló por qué:

“Cuando no le tocó jugar lo llamé al vestuario, junto a dos jugadores y un colaborador mío y le expliqué los motivos. Eso debió quedar ahí y él los ventiló”.

“Para el juego que yo pretendía él no tenía la intensidad ni la velocidad que necesitábamos. Le dije que había compañeros que estaban mejor que él y ese es el único argumento”.

“En algunos partidos entró y tampoco aportó lo que el equipo necesitaba y yo como técnico tengo que tomar decisiones de quién juega y quién no”.