Cocca: "Estamos dando muchas ventajas"

"Lo vengo diciendo desde las pretemporada. Estamos dando muchas ventajas". Ese fue el descargó que hizo el entrenador Diego Cocca tras la durísima derrota que sufrió su equipo, Central, ante Independiente por 5 a 0.

Y continuó: "Primero se fueron cuatro jugadores titulares, y los refuerzos llegaron ahora. Jugamos con una defensa improvisada. No pudimos contar con Nocaretti, González (ingresó por la lesión de Almada) tiene una practica una sola práctica, Britez de lateral... En el fútbol argentino cuando das ventajas contra un grande lo sufrís . Esto es producto de esa ventaja que estamos dando".

No obstante, el entrenador marcó optimismo. "La única manera de no dar ventaja es trabajar. Necesitamos tiempo". Y destacó que "las ganas del grupo son impresionantes. Estoy a muerte con estos jugadores porque tiran para adelante".

>> Leer más: Central fue una sombra y recibió una goleada histórica en Avellaneda

También hizo referencia a la vuelta del delantero Marco Ruben. "Es un jugador bárbaro, pero se tiene que adaptar. Le va a costar, pero se logra jugando".

Por último, manifestó: "No podemos competir contra un rival de estos dando tantas ventajas. Con Huracán las ganas fueron impresionantes. Pero esta vez no se pudo. No es excusa que se nos fueran cuatro titulares, pero es la realidad. A pesar de todos estos inconvenientes tiramos para adelante".