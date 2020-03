Cocca diseñó otro dibujo y tres cambios

El entrenador de Rosario Central Diego Cocca acusó recibo de la dura derrota de la fecha pasada en Florencio Varela (0-3 ante Defensa y Justicia) y decidió meter mano en dos aspectos, en el nominal y en el esquema que utilizará para recibir esta tarde-noche a Arsenal, en la despedida de la Superliga de local. El DT auriazul quiere dejar una buena imagen ante los hinchas y acrecentar el poderío jugando en casa, ya que en esta condición encadena 5 victorias en fila. Si bien el equipo no está confirmado podría debutar el delantero Federico Martínez.

“Tenemos que tomar decisiones para buscar un mejor funcionamiento para todos. Si el equipo no funciona bien la responsabilidad no es de los jugadores, es mía. Hemos decidido volver al 4-3-3 que nos dio buenos resultados. La idea es buscar solidez, circulación, juego y llegada”, avisó Cocca en la previa del cotejo.

Sin confirmaciones habría tres cambios nominales respecto de los once que iniciaron la fecha pasada. Saldrían del equipo Ojeda, Gamba y Sebastián Ribas y tomarían la posta Zabala, Pereyra y Federico Martínez, que tendría su debut absoluto, ya que llegó como refuerzo en el último receso procedente de Liverpool de Uruguay.

En consecuencia los once auriazules serían: Ledesma; Damián Martínez, Novaretti, Laso y Brítez; Zabala, Rinaudo y Pereyra; Rius, Ruben y Federico Martínez. Además están concentrados Ayala, Cristian González, Ojeda, Kevin Gutiérrez, Marinelli, Francesco Lo Celso, Ribas, Riaño y Gamba.

Sobre Federico Martínez, Cocca indicó que “está mejorando mucho como todos, le dimos rodaje en amistosos para que vea el fútbol argentino y se adapte”.

Central apostará por un 4-3-3 y dejará atrás el esquema 4-4-2 de la fecha pasada empleado en Florencio Varela.

Paulo Pezzolano (DT Pachuca): “Martínez tiene gambeta y gol”

A Federico Martínez lo conozco muy bien porque lo dirigí en Liverpool de Uruguay. Es un jugador que se caracteriza por su habilidad en el uno versus uno. Le gusta mucho pisar el área y uno de los aspectos positivos que posee es que tiene gol. Tiene buen juego aéreo. Es un futbolista que te puede jugar como extremo, de segunda punta tirándose un poco hacia los costados o también como volante por afuera en un 4-4-2 un poco más clásico. No es casualidad que se mueva preferentemente por afuera. Es que le gusta mucho jugar con el perfil cambiado. Eso le permite meter muchas diagonales, de las que suele sacar provecho tanto con pelota como sin ella. Sin dudas que uno de sus principales desafíos será adaptarse a la dinámica del fútbol argentino, que es particular por cierto. Si logra eso no tengo dudas de que le puede ir muy bien.